Zbankrotujte, stejně vaši zemi nechám ukrást

Prezident, který nenávidí svou zem

12. 10. 2020 / Bohumil Kartous

Prezident Miloš Zeman píše další kapitoly stále smutnějšího příběhu, který, ať už bude jakkoliv dlouhý, spěje ke svému hořkému konci. Rychle stárnoucí, těžce nemocný, stále méně tělem i duchem vládnoucí člověk, jehož nemohoucnost je v naprostém kontrastu s představou o nejvyšším ústavním činiteli, lídrovi, v pravém slova smyslu reprezentantovi státu. V naprostém rozporu s představou o někom, kdo má vést zemi v krizi a z krize. Kdyby šlo jen o nemohoucnost a lpění na privilegiu prezidentství, z nějž pro Miloše Zemana vede jediná případná cesta do sanatoria pro dlouhodobě nemocné, bylo by to lidsky pochopitelné. Jenže Miloš Zeman stále více nenávidí zemi, jejímž prezidentem je a neváhá to ani v nejmenším tajit.



Problém je, že to pravděpodobně není vtip, ani v nejmenším. Zeman, případně někdo z jeho zaměstnanců, nechal v prezidentské kanceláři zaměstnat Jiřího Roma, bývalého zaměstnance BIS. Hned poté oznamuje, že premiérovi předloží diskreditační materiál na současného ředitele, s nímž se bývalý zaměstnanec rozešel ve zlém.

Occamova břitva říká, že neexistují jiné pádnější důvody pro Zemanovo jednání než snaha paralyzovat BIS, která v posledních letech odhaluje špionážní a podvratnou činnost ze strany těch zájmů, které Zeman dlouhodobě hájí. Respektive těch, jimž podlézá ve prospěch suity, jež při faktické nemohoucnosti prezidenta ovládá prezidentskou kancelář. Jde zejména o aktivity Ruska a Číny a na ně navázané zájmy domácí. Zejména těch, kdo v Rusku a v Číně podnikají, respektive se snaží těžit z aktivit, jejichž povaha naplňuje zradu domácích zájmů v osobní prospěch.

Zeman nejenže ve své stařecko-mocenské pošetilosti neváhá jednat mafiánskou podlostí, ale dokonce se tím veřejně chlubí. Dosahuje tak dalšího stupně degenerace prezidentství a je smutné, že takového prezidenta je nutné z ústavy trpět, neboť to, co lze fakticky vnímat jako vlastizradu, lze právně jen těžko prokázat.

Vedle toho pan prezident vzkázal umělcům, ať tvoří hladoví, podnikatelům, že pokud zkrachují během epidemických restrikcí, jsou neschopní a intelektuálům, aby četli knihy. Vedle toho však schvaluje vyplatit takřka 15 miliard korun na jednorázovém příspěvku seniorům, kteří jsou finančně (bereme-li v úvahu důchody) současnou situací postiženi ze všech nejméně.

Tyto "prezidentské exhalace" ukazují, že současný prezident ČR se pravděpodobně ve své záštiplnosti posunul tak daleko, že zbývá málokdo, koho by ještě reálně reprezentoval. Ačkoliv si to možná ještě nemálo lidí myslí. ČR má prezidenta, který zjevně nenávidí zemi, v jejíž blaho má z pozice nejvyššího ústavního činitele jednat. A rád to dává světu na vědomí.

Je samozřejmě možné si toho nevšímat a tvářit se, že Zeman neexistuje, jak mnozí navrhují. To je ale z podstaty věci nesmysl, protože Zeman chtě nechtě bude ovlivňovat veřejní mínění i politické dění do té doby, dokud bude prezidentem. Do té doby je nutné brát vážně, co říká, a ještě vážněji, co dělá. A snažit se na prohlubující se malost jeho jednání poukazovat.

Dne 28. 10. by Miloš Zeman rád udělil státní vyznamenání. Pevně doufám, že k dalšímu zostuzení svátku české státnosti dojde nadlouho naposled.

