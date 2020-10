Nový balíček stimulů: Trumpova poslední naděje a Pelosiny machinace

15. 10. 2020 / Kristian Vagenknecht

Poslední týdny můžeme pravděpodobně označit za tu nejhorší část prezidentství Donalda Trumpa, nevychází mu totiž nic. Nejprve špatný výkon v debatě, pak sám onemocněl COVIDem-19 a navíc výrazně ztrácí ve volebních průzkumech, a to jak celonárodně, tak v každém klíčovém státě. Jako ještě větší rána se pak zdálo, když minulý pátek republikánský šéf Senátu Mitch McConnell prohlásil, že je „nepravděpodobné“, že do voleb projde Kongresem nový balíček ekonomických stimulů. Trump navíc už pár dní předtím oznámil, že skončí vyjednávání s opozičními demokraty o jeho podobě. Nyní se však zdá, že boj o přijetí tohoto zákona ještě nekončí.

Tento zákon, který by v této krizi poskytl finanční prostředky přímo americkým občanům a podpořil ekonomiku, by totiž mohl prezidentovy nelichotivé volební vyhlídky zvrátit. V této finální fázi voleb totiž jejich výsledek už ani tak neovlivní výkon kandidátů v debatách, ale spíše „makropolitické“ faktory jako je aktuální stav ekonomiky. A takový balíček stimulačních opatření těsně před volbami tímto faktorem rozhodně je.

Lidé navíc další stimulační balíček nutně potřebují. Kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortez dokonce varovala, že pokud Trump jednání Bílého domu s demokraty ovládajícími Sněmovnu reprezentantů definitivně skončí, tak bude 30-40 milionů Američanů ohroženo „masovým vystěhováním“. Situace v Kongresu je však složitá, a to i díky šéfce demokratů v dolní komoře Nancy Pelosi. Prezident Trump je totiž tlačen ze dvou stran. Jednak od demokratů, kteří kontrolují dolní komoru Kongresu a tlačí na co největší balíček stimulů, jednak od svých vlastních republikánů, kteří ovládají Senát a jsou fiskálně konzervativnější.

Demokraté sami navrhli velmi rozsáhlý balík v hodnotě 2,2 bilionu dolarů včetně transferu 1,200 dolarů pro všechny daňové poplatníky a dávky 600 dolarů týdně pro nezaměstnané. Velká část balíčku by byla určena i rozpočtům místních a státních vlád. Tento návrh měl pochopitelně minimální šance na to projít republikánským Senátem, takže je v tuto chvíli třeba najít kompromis.

Trump nejprve přišel s návrhem balíčku o velikosti 1,6 bilionu dolarů, nicméně jednání s opozičními demokraty o návrhu zákona ukončil minulou středu a v pátek šéf Senátu McConnell označil jeho schválení za „nepravděpodobné“. Trump ale ještě ten samý den oznámil nový návrh. Jeho současná nabídka je tak balíček ve výši 1.8 bilionu dolarů, což zahrnuje i zmíněnou částku 1, 200 dolarů pro všechny daňové poplatníky a podporu 400 dolarů na týden pro víc jak 20 milionů nezaměstnaných. Nutno navíc upozornit, že i tento navrhovaný balíček stimulů je dvojnásobný oproti Obamovým stimulům z doby krize v roce 2009, takže se jedná o relativně štědrou nabídku z prezidentovy strany.

Štědrost tohoto Trumpova návrhu dokládá i to, že se nelíbil mnoha senátním republikánům. Senátorka Blackburn například řekla, že takové vítězství GOP (Republikánská strana) nesmí Nancy Pelosi dopřát a senátor Barrasso případné schválení takového kompromisu s demokraty dokonce označil za zradu vlastních podporovatelů. Lze však odhadnout, že Barrasso těmito „podporovateli“ patrně míní spíše vlastní sponzory z řad miliardářů než voliče, jelikož americká veřejnost další stimuly široce podporuje. Konkrétně mají podporu u 70% populace, z toho i u 64 % republikánů, přičemž podle jiných zdrojů je tato podpora ještě vyšší. To samé přitom platí i o větších stimulech, než je tento.

Trump má navíc jisté prostředky, jak na tyto „neposlušné“ neoliberální a fiskálně konzervativní senátory zatlačit, aby jeho kompromisní návrh prošel. Prezident je totiž v jejich domovských státech populárnější než oni sami a sám Trump je v současné době stále nejoblíbenější republikánský politik. A pokud při něm nebudou stát, budou možná muset čelit jeho hněvu stejně jako jeho bývalý ministr spravedlnosti Jeff Sessions, kterého Trump zlikvidoval v letošních senátních primárkách v Alabamě.

Šéfka demokratů ve Sněmovně reprezentantů Nancy Pelosi však i tuhle Trumpovu vcelku velkorysou nabídku odmítla. To souvisí i s blížícími se volbami. Progresivní komentátorka Krystal Ball dokonce mluví o nechutné politické hře ze strany Pelosi, která si je velmi dobře vědoma toho, že Trump potřebuje tenhle zákon mnohem více než ona, resp. ona ho z toho samého důvodu nechce vůbec. Je navíc nepravděpodobné, že by k nějaké dohodě mohlo dojít v mezidobí po prezidentských volbách, ve kterých Trump dost možná prohraje, takže čas na to něco udělat rychle běží.

Proto začíná být vyvíjen tlak i na samotnou Pelosi, a to i z jejích vlastních řad. Například demokratický kongresman Ro Khanna na ni naléhá, aby Trumpovu nabídku přijala, protože lidé potřebují nějaké finanční prostředky teď, ne po listopadových volbách a už vůbec ne příští rok, kdy se sejde nově zvolený Kongres. To samé řekl i bývalý prezidentský kandidát demokratů Andrew Yang, který uvedl, že pokud nějaký návrh nebude schválen teď, tak může na trhu skončit až polovina malých nezávislých restaurací v USA. Mluvčí šéfky demokratů na jeho kritiku ale zareagoval pouze tak, že sdílel tweet její dcery Christine Pelosi, která Yanga obvinila ze sexismu, protože o její matce mluvil jako o „Nancy“, zatímco u Trumpa použil příjmení.

V úterý však už Pelosi naprosto nezvládla interview na CNN s komentátorem Wolfem Blitzerem, kde se viditelně nervózní třásla a na Blitzera několikrát verbálně zaútočila, že o tom sám nic neví a měl by respektovat, že ona jako kongresmanka ano. Blitzer se přitom ptal pouze na to, proč Pelosi odmítá Trumpův návrh, když pro americké občany, kteří v tuhle chvíli nestíhají splácet nájemné nebo nemají dostatek jídla, je jiné východisko v nedohlednu.

Závěrem lze říci, že i když je celá tato situace do značné míry důsledek neschopnosti prezidenta Trumpa, tak lze ocenit jeho vstřícnost při vyjednávání s demokraty. Nicméně jejich současná lídryně brání tomu nalézt efektivní řešení, a to pouze v zájmu vlastních machinací. A ten, kdo na tyto politické hry doplatí, budou opět miliony amerických občanů, a to dost možná velmi tvrdě. Každopádně pokud by nějaký balíček stimulů prošel včas, lze očekávat, že to bude mít vliv i na prezidentské volby.

Zároveň lze ocenit i snahu kongresmana Ro Khanny i Andrew Yanga, postavit se šéfce demokratů v takové situaci není lehké.