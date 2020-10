Trump se snaží posílit svou volební podporu množstvím shromáždění bez roušek

19. 10. 2020





Donald Trump už má jen něco málo přes čtrnáct dní k tomu, aby zvrátil pokles své volební podpory, který signalizují průzkumy veřejného mínění. Během sílící vlny koronovirové epidemie, která ohrožuje jeho volební vítězství, se Trump rozhodl uspořádat sérii veřejných shromáždění v nerozhodných amerických státech.



Každý den nyní v průměru stoupá v USA počet nových nákaz o více než 55 000 případů, podle vládních údajů je to nejvyšší míra od července. Míra infekcí stoupá ve více než 40 amerických státech, včetně těch mnoha, v nichž Trump musí 3. listopadu zvítězit.

Avšak navzdory tomu, že Trump v průzkumech volebních preferencí za Joem Bidenem nyní zaostává většinou o více než 10 procentních bodů, a to hlavně kvůli nesouhlasu amerických voličů ohledně toho, jak se Trump staví k pandemii, Trump dále pořádá velká předvolební shromáždění se svými stoupenci bez roušek a bez dodržování sociálního distancování.V neděli byl Trump v Nevadě. Tisíce lidí se očekávají na jeho shromážděních v pondělí v Arizoně, v úterý v Pennsylvánii a ve středu v Severní Karolíně. Na těchto shromážděních chce Trump hovořit o naději na hospodářské oživení, nikoliv o nových karanténních opatřeních.V rozhovoru pro jednu rozhlasovou stanici ve Wisconsinu dostal Trump otázku, zda shromáždění se stoupenci bez roušek natlačenými těsně vedle sebe nevysílá chybný signál."To si nemyslím, protože já nevěřím v karanténu," řekl Trump.V USA bylo nyní nakaženo více než 8,1 milionu občanů a zemřelo téměř 220 000 lidí.Gretchen Whitmerová, demokratická guvernérka Michiganu, která byla v minulých dnech terčem ultrapravicového spiknutí, jehož cílem bylo ji unést a zřejmě usmrtit, Trumpa v neděli obvinila, že "inspiruje a podporuje domácí americký terorismus". Trump totiž pozitivně reagoval během sobotního shromáždění na skandování účastníků, určeného Whitmerové, "Lock her up!" "Zavřít ji do vězení!"Whitmerová řekla v televizi NBC: "Je neobyčejně znepokojující, že americký prezident, deset dní po odhaleném spiknutí, které mě chtělo unést a popravit mě, znovu inspiruje a podporuje tento druh domácího terorismu. To není dobré. Je to nebezpečné nejen pro mě a pro mou rodinu, ale pro státní zaměstnance kdekoliv, kteří dělají svou práci a snaží se ochránit své americké spoluobčany. Lidé dobré vůle z obou hlavních amerických politických stran musejí vystoupit a odsoudit to."Třináct lidí bylo v souvislosti s tímto spiknutím obžalováno.Podrobnosti v angličtině ZDE