Koronavirus: Jediným řešením je krátkodobé uzamčení země a efektivní trasování a testování nakažených

Průběžné zpravodajství

21. 10. 2020

- Nezavedení tzv. "circuit breakeru" (tj. přísného, krátkodobého "přerušení cirkulace viru" na dobu čtrnácti dnů až tří týdnů, uzamčením společnosti) bude stát britskou ekonomiku miliardy liber, varuje Labouristická strana. Britští vládní epidemiologové požadovali tento "circuit breaker" už v září, Johnsonova vláda ho však odmítá zavést, že je to prý "tupý nástroj". Jenže, jak uvedl v televizi Channel 4 News včera jeden epidemiolog, "vždyť je přece vždycky lehčí uhasit malý ohýnek než velký požár" - vědci argumentují, že by z krátkodobého uzamčení země měly velký prospěch i ty regiony, kde v současnoti není nákaza rekordní. Vědci ale požadují po třítýdenním uzamčení země zavedení skutečně efektivního testování a trasování nakažených, přísné kontroly nakažených, že dodržují karanténu a vydatnou finanční pomoc. Toho, zdá se, Británie není schopna. V úterý se vyjádřil i vysoký činitel Anglické banky, že by britská ekonomika měla prospěch ze zavedení přísnějšího uzamčení země. Vzorem jsou jihoasijské země, které nezavedly uzamčení země, ale zvládly epidemii vysoce efektivním testováním a trasováním nakažených. V úterý Británie zaznamenala 21 331 nových denních nákaz a 241 úmrtí. ZDE

MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE . Za posledních 24 hodin do 20. 10. stoupl počet registrovaných denních nákaz v ČR opřípadů na. Je to dosud v ČR rekordně nejvyšší registrovaný počet nakažených. Dá se to za této rychle se zhoršující situace bez uzamčení země vůbec zvládnout? Zemřeloosob,osob je v nemocnici. Nejzávažnější je situace ve Zlíně, kde je více než(!!) nákaz na 100 000 obyvatel.

Ano, mám bohužel také koronavirus, testy na COVID-19 potvrdily, že jsem pozitivní. Pravděpodobně jsem se nakazil na jednání s ministrem zemědělství. Jsem doma v izolaci, ale pracuji dál online, včetně jednání vlády. Prosím, dávejte na sebe pozor. — Jan Hamáček (@jhamacek) October 21, 2020







- Melanie Trumpová se v úterý omluvila z Trumpových předvolebních akcí, protože má po nákaze koronavirem "stále ještě kašel". Minulý týden tvrdila, že se "už uzdravila". Trump na svých předvolebních shromážděních nedodržuje karanténní předpisy. ZDE - Americká Centra pro zvládání a prevenci nemocem (CDC) zjistila, že v USA letos ve srovnání s předchozími lety zemřelo o 300 000 lidí více než normálně. 66 procent, asi 220 000 těchto úmrtí bylo přímo způsobeno koronavirem. Normálně umírá v USA od února do konce září asi 1,9 milionu lidí, letos zemřelo 2.2 milionu Američanů - nárůst o 14,5 procenta. Největší počet tzv. přebytečných úmrtí, 95 000 úmrtí, tedy 21,5 procent, je v kategorii lidí ve věku 75-84 let. Avšak největší relativní nárůst, 26,5 procent, je ve věkové kategorii lidí 25-44 let. Největší nárůst úmrtí - 54 procent - byl mezi Američany hispánského původu. ZDE - V Brazílii, druhé nejpostiženější zemi po USA, onemocněl koronavirem ministr zdravotnictví Eduardo Pazuello.- Jedna státní farmaceutická firma v Číně připravuje výrobní linku k výrobě jedné miliardy dávek dvou možných vakcín, které jsou testovány na 50 000 lidech v 10 zemích světa. Testování vakcín firmy SinoPharm Group je "v posledním kilometru dlouhého pochodu", konstatoval předseda správní rady Liu Jingžen. Neuvedl, kdy čeká výsledky.- Španělsko se blíží téměř milionu nákaz od začátku pandemie. Registrovalo dosud 988 322 nákaz. Ve Španělsku zemřelo více než 34 000 lidí.- Austrálie zaznamenala první případ nákazy koronavirem napodruhé. Takové případy jsou vzácné, mezi 40 miliony nákaz bylo dosud registrováno jen 6 případů nákazy na podruhé. Potíž je, že se nákaza napodruhé dokazuje analýzou genomu viru, a k tomu je zapotřebí analýza genomu viru prvotní nákazy i analýza genomu viru druhé nákazy, a to se normálně nikde nedělá. Usuzuje se, že nakažení získávají po určitou dobu imunutu, nikdo ale neví, jak dlouho trvá, možná jen pár týdnů. Proto byly teorie o možném získání stádní imunity vědci po celém světě odmítnuty.