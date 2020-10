Evo Morales se vrací. Až na to, že se nevrací

23. 10. 2020

Výsledky voleb jsou na stole, nebo přinejmenším ty výsledky, na nichž sejde. A po tom, co vypadalo jako obecně čisté a férové volby mimořádně ukoptěná rok stará dočasná vláda připustila, že je připravena ustoupit straně Movimiento al Socialismo (MAS). Je to strana merkuriálního silného muže Eva Moralese, jehož milují gringovští "antiimperialisté", píše Terry Glavin.

Pamatujete? Jeho čtrnáctiletá vláda dospěla k ošumělému a násilnému konci vloni v říjnu, po zpackaných podvody poznamenaných volbách, které uvrhly zemi do stavu masivních sociálních otřesů. Nepokoje a chaos přesvědčily Moralese, aby rezignoval a utekl ze země, zatímco pokřikoval o fašistickém puči, ačkoliv on sám prohlásil sporné volby za neplatné tři týdny po hlasování a vyzval k novým. Následné volby nejsou zrovna tím, co byste očekávali, kdyby zde skutečně v roce 2019 došlo k puči.

A rozhodně byste neočekávali výsledky z minulého víkendu, které do funkce fakticky zvoleného prezidenta vyzvedly Luise Arceho, talentovaného ekonoma, který působil jako ministr hospodářství a veřejných financí.

To se mělo stát vloni. Místo toho museli Bolivijci snášet rok krutého a nekompetentního ultrapravicového režimu Jeanine Áñez Chávezové, jejíž jedinou legitimitou byla přísně dočasná role prezidentky, k níž se dostala jen proto, že se jí v době chaosu podařilo získat dost hlasů v senátu.

Jedním z důvodů, proč museli všichni rok počkat na legitimní bolivijskou vládu, je, že Morales převzal par stránek z příručky megalomanů jako ruský prezident Vladimir Putin, čínský prezident Si Ťin-pching a ugandský Yoweri Museveni, zejména praktický způsob, jak se vyhnout ústavně vyžadovaným omezením ohledně počtu funkčních období prezidenta. V Moralesově případě zašel tak daleko, že se vzepřel referendu z roku 2016, které nedopadlo, jak doufal. Obešel ho manipulací u nejvyššího soudu. Pokud by Morales vloni v říjnu zvítězil, bylo by to jeho čtvrté funkční období.

Věci se vyvinuly tak, že MAS je zpět ve vládě, ale Morales, který pobývá v Argentině, politický návrat očekávat nemůže. Levicově populistický bývalý pasák lam a organizátor odborů pěstitelů koky má dosud podporu velké části bolivijských chudých a domorodých voličů, spolu se sympatiemi levicově populistických autoritářů jako venezuelský prezident Nicolas Maduro a nikaragujský Daniel Ortega. Ale Arce prohlásil, že pro Moralese nevidí žádné místo ve vládě.

Podrobnosti v angličtině: ZDE