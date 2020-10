Mezitím v Absurdistánu 149:

27. 10. 2020 / Tomasz Oryński

WYPIERDALAĆ. JDĚTE UŽ PROBOHA DO PRDELE! To je to slovo, které je teď slyšet všude po celém Polsku. Vím, že je to vulgární a pan redaktor Čulík se to asi pokusí uhladit, ale prosím nedělejte to. Jsme novináři a naší povinností je informovat, říkat, jaké to přesně je. A takovéhle to je: Poláci nekladou nyní zdvořilou otázku: "Mohli byste prosím se začít velkou rychlostí pohybovat nějakým náhodně vybraným směrem?" Ne, ty časy už minuly. Bylo zapotřebí říct něco jasně, tak, aby tomu porozuměla i strana Právo a spravedlnost i katolické duchovenstvo. A ten výraz existuje: JDĚTE UŽ KONEČNĚ DO PRDELE!