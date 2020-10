29. 10. 2020











- Covid dosáhl v Anglii kritické míry rozšíření, zjistil výzkum. Nákaza se za poslední měsíc zdvojnásobila a nejrychleji se šíří na jihu, kde číslo R stouplo nad 2.Vědci varují, že současná opatření - zákaz návštěv v domácnostech a uzavření hostinců - nefungují a je zapotřebí naléhavých akcí, má-li se zabránit ostrému nárůstu hospitalizací a úmrtí. Největší počet nákaz (2,2 procenta) je stáíle mezi mladými lidmi od 18 do 24 let, ale nákaza se už šíří do starších skupin obyvatelstva. Ve věkové kategorii 55-64 let nákaza stoupla trojnásobně z 0.37 procenta na 1.2 procenta. Vědci od září požadovali krátkodobé úplné uzamčení země, Johnsonova idiotská vláda to odmítá.- Rusko zaznamenalo rekordní nárůst invekcí, 17 717 nových případů ve čtvrtek, včetně 4906 v Moskvě. Celkem je v Rusku registrováno 1 581 693 infekcí. Za posledních 24 hodin zemřelo v Rusku 366 lidí, celkem v Rusku zemřelo 27 301 osob.- Německo zaznamenalo rekordních 16 774 případů nákazy. Celkový registrovaný počet nákaz v Německu je 481 013, počet mrtvých stoupl o 89 na 10 272.- Indie se stala druhou zemí na světě, která registruje více než 8 milionů nákaz. První nejnakaženější zemí jsou Spojené státy s 8,8 miliony nákaz.- Pět dalších španělských regionů uvedlo ve středu, že uzavřou před svátkem všech svatých o nadcházejícím prodlouženém víkendu všechny hranice.- Britská policie bude zřejmě o Vánocích rozbíjet nezákonná rodinná shromáždění.- Mexiko ve středu zaznamenalo dalších 5595 nákaz a 495 dalších úmrtí. Celkový registrovaný počet nákaz v zemi je 906 863 a celkem v Mexiku zemřelo 90 309 osob. Zdravotníci uvádějí, že počet infekcí v zemi je zřejmě daleko vyšší.- V Británii koncem října končí státní podpora pro podniky, které nemohou pracovat. Podniky a jejich zaměstnanci však stále potřebují státní finanční podporu. Britský ministr financí Rishi Sunak kontroverzně nabízí pro budoucí měsíce omezené dotace. Ekonomové zdůrazňují, že nemá-li pandemie zničit ekonomiku, státní podpora podníkům, které nemohou fungovat, je v nynější situaci klíčová.