Rodina, která se utopila v kanálu La Manche, byli íránští Kurdové

Foto: Rodina íránských Kurdů, která se v úterý utopila v kanálu La Manche.



Čtyři íránští Kurdové, kteří v úterý zemřeli při pokusu přeplavit se z Francie do Británie přes kanál La Manche , byli členové jedné rodiny, která zaplatila po dvou neúspěšných pokusech dostat se do Británie vlakem pašerákům desetitisíce euro.Rasul Iran Nezhad a jeho manželka Shiva Mohammad Panahi, oba pětatřicetiletí, a dvě jejich děti, devítiletá Anita a šestiletý Armin se utopili, když se snažili dostat se do Británie na člunu. Třetí dítě z této rodiny, patnáctiměsíční Artin, je nezvěstný a francouzské úřady konstatují, že se zřejmě také utopil.