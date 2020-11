Divide et impera

Takže Svatopluk dal svým synům svázané tři pruty a vyzval je, aby je zlomili. Ani jednomu z nich – ačkoli to nebyli žádné trasořitkové - se to nepovedlo. Potom jim dal každému po jednom prutu – a světe div se - praskly hned, ani k tomu nebylo potřeba nějaké obzvláštní námahy. K tomu jim Svatopluk řekl : „Zůstanete-li svorni a v lásce, nerozlučitelní, nepřátelé vás nebudou moci porazit a podřídit. Povstane-li mezi vámi svár a řevnivost a rozdělíte-li se ve tři vlády, nepodléhajíce prvému bratrovi, zahubíte se navzájem a sousedními nepřáteli budete zcela zničeni!“

Co tím vším chci ale říct?





Asi nic tak banálního, jako že bychom měli hledat to, co nás spojuje. Spíš to, že by bylo fajn vyjít s tou naší vlastní kůží na trh. Uvědomit si, že já – vy – každý z nás – je spoluautorem a spolupachatelem toho, čemu se říká svět. A tak si říkám, že když bychom si někde hluboko v sobě přiznali spoluzodpovědnost právě za tohle – mohlo by nám tu být líp.







Mohli bychom třeba začít jednat trošku víc racionálně – a začít třeba s poznáním, že racionalita znamená vyhýbání se systémovému krachu. Právě tohle mimochodem chápu jako hlavní poselství oné pověsti o Svatoplukovi. Obětovat vlastní blaho – nebo aspoň nějaký jeho kousek a dopustit se něčeho tak nesnadného jako je tolerance – to je v zájmu všech nejen aktem odvahy, ale i prozíravosti.