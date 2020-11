Rupert Murdoch restrukturalizuje Fox News v soupeře Donalda Trumpa

7. 11. 2020 / Fabiano Golgo



Aby César nebyl Nero



Jednání s 26 manažery pravicové americké kabelové televize Fox News se konalo minulý čtvrtek v 15 hodin. Můj bývalý spolužák, který se mnou také pracoval začátkem devadesátých let v televizi WPIX-11 v New Yorku, je nyní jedním z těchto 26 ředitelů tohoto média, orientovaného na americkou Republikánskou stranu. Informoval mě o neočekávané změně kursu této televizní stanice, která bezpochyby nese odpovědnost za trivializaci veřejného diskursu a za normalizaci fake news a která katapultovala do nejvyšší americké vládní funkce šílence s dětskou mírou emocionální inteligence, televizní stanice, která otrávila veřejnou diskusi nejrůznějšími kriminálními lžemi, jako například takzvaným birthing movement, které tvrdilo, že se Barack Obama nenarodil na americkém území, anebo onen hoax o tom, že se Hillary Clintonová podílela na činnosti organizace pedofilů - to jsou jen dvě z obrovského množství nesmyslů, za jejichž šíření nese Fox News odpovědnost.





Jednání se samozřejmě odehrávalo prostřednictvím videokonference. Vedl to Rupertův syn Lachlan, avšak jeho 89 letý otec byl na jedné obrazovce přítomen, i když neřekl jediné slovo a celou dobu se díval do nějakých papírů, jeho tvář byla vidět jen z profilu.



Signál byl stručný a jasný: Donald Trump byl prostřednictvím Rudolpha Giulianiho kontaktován konkurenční konzervativní televizní a internetovou stanicí Newsmax, založenou roku 2014, aby tu stanici řídil, jak si přeje, v případě, že prohraje volby.



Nabídka tohoto strategického partnerství přišla krátce poté, co se stalo na veřejnosti známým, že Trumpův zeť Jared Kushner a pak prezident Trump sám telefonovali starému Murdochovi ve snaze zvrátit rozhodnutí televize Fox News oznámit, že v Arizoně se blíží vítězství Joe Bidena. Byla to žádost, kterou Rupert Murdoch ignoroval.



Během jednání se také Lachlan zmínil o tom, že bez ohledu na pokus televize Newsmax získat větší počet diváků (v současnosti má tato televize v průměru 4 miliony diváků, zatímco Fox má 16 milionů) s použitím Trumpovy nepopiratelné a rozsáhlé popularity, byla televize Fox nucena změnit svůj postoj vůči Bidenově prezidentství v každém případě. A v této věci už bylo nastíněno, že se Fox News zaměří na Huntera Bidena ("sex a drogy způsobují, že jsou korupční aféry šťavnatější", zavtipkoval jeden z ředitelů) a také na Kamalu Harrisovou, která bude prezentována jako velká socialistická hrozba, a součástí každodenního vysílání bude naléhání na zrušení rozhodnutí Nejvyššího soudu ohledně potratů v případu Roe vs. Wade. Také bude televize Fox News bít na válečné bubny proti Číně, podle mého zdroje.



Na schůzi se jednalo o tom, jak se Trump nyní pokusí zintenzivnit svou kampaň, jejíž cílem nyní je zdiskreditovat Fox News, avšak mladší Murdoch řekl, že už konzultovali s vedením Republikánské strany a to došlo k závěru, že dává přednost posílení spolupráce s Fox News, čímž strana odstoupí od Trumpova show jediného muže. Vedení Republikánské strany přiznává, že se stalo obětí svého druhu stockholmského syndromu, kdy se rukojmí zamiluje do svého věznitele. Republikánská strana obhajovala Trumpovo zneužívání moci i jeho šílené chování jen proto, že ovládl veškeré republikánské voliče a stále je hypnotizuje svým magnetismem podvodníka. Nicméně, někteří členové tradičnějšího vedení Republikánské strany dospěli k názoru, že strana v podstatě odumřela a stala se organizací čistě založenou na kultu osobnosti.



Avšak historie dokazuje, že každá strana, která se příliš silně váže na určitého vůdce, odumírá s ním. Za posledních několik dní došlo k strategicky připravenému vstupu Donalda Trumpa juniora na politickou scénu. Ten začal útočit na Republikánskou stranu. Označil ji za mrtvou stranu a vyhrožoval, že jí republikánští voliči neodpustí, že držela hubu a nepodpořila veřejně prezidentova lživá obvinění, že dochází k volebním podvodům. Objevují se signály, že je mladý Trump připravován na převzetí trůnu jeho otce, v případě jeho nepřítomnosti. Politické strany, které jsou založeny na ikonických vůdcích, jen do určité míry dokáží přežít prostřednictvím takovéhoto monarchického předání koruny dědici.



Tak tímto otevřeným vyhlášením války, spolu s vážnou nabídkou od televize Newsmax, se snaží Murdochové a republikáni tradičního stylu připravit preventivní útok, který má ochromit Trumpovy plány ještě před jejich realizací. Lachaln počítá s tím, že od nynějška až do Trumpova odchodu z Bílého domu nebude Trump podnikat směrem k těsné spolupráci s televizí Newsmax žádné kroky a že soustředí své útoky na ty osoby, které Trump nyní považuje v Republikánské straně za zrádce (jedinými podstatnými výjimkami jsou Lindsey Graham a Ted Cruz). Během této doby zamýšlí Fox legitimizovat Bidena a bude využívat nálady amerického lidu po volebním boji: televize Fox je přesvědčena, že pandemie a nenávistné prostředí dosáhly během voleb vrcholu a přirozenou lidskou tendencí bude nyní se chtít uklidnit, urovnat neshody a najít kompromisní, střední cestu mezi oběma rozhádanými stranami.



Tato nálada, podle debatérů na této schůzi, potrvá jen asi první dva měsíce Bidenovy vlády, a pak si začne televize Fox News znovu pohrávat s hormony svých diváků, avšak její strategie bude krmit potřebu nenávisti u jejích diváků jinými obětmi, než jaké si zvolí Trump.



Lachlan počítá s tím, že prohrávající prezident se nebude soustřeďovat na témata, která vyvolávají zuřivost v srdcích jeho stoupenců, tedy na rasové otázky, na imigranty, na Čínu, na socialismus, ale že namísto toho stráví dlouhé měsíce šířením své osobní zuřivosti proti Bidenovi, proti Pelosiové, proti republikánským zrádcům, proti pandemii, proti CIA a proti Fox News.



Očekává se také, že Trump částečně přijde o kontrolu nad svým narativem v důsledku potenciální laviny soudních sporů, které odhalí jeho finanční podvody a ukáží, jak silně je zadlužený.



Vzhledem k tomu, že v Murdochových firmách se všechno děje velmi rychle, doslova přes noc změnili ředitelé Fox News narativ své televize. Přidali na své internetové stránky pozitivní článek o Billu Maherovi, o komikovi, který vysílá každý týden liberální diskusní pořad v televizi HBO. Pořad se jmenuje Real Time a Maher v něm apeluje na Američany, aby usilovali o komunikaci s lidmi radikálně opačných politických názorů, podle vzoru celebritální dvojice, která je nyní ve zprávách.



Vzhledem k tomu, že Maher byl v televizi Fox News terčem útoků po mnoho let, Fox News nyní zmírnila jeho obraz ještě přidáním dalšího článku, v němž Maher útočí na jednoho hosta svého pořadu za to, že označil všechny Trumpovy voliče za "rasisty". Server Fox News i samotné její televizní vysílání také dává velký prostor hlasům, jako je paní Dingellová, která je v titulcích citována jako "Nemůžeme tohle protahovat nepodloženými žalobami". Článek o tom "Jak se změní postoj USA vůči koronaviru po Bidenově vítězství?" a další článek o televizním moderátoru z konkurenční liberální televizní setanice MSNBC, Joeovi Scarboroughovi, který je osobním nepřítelem Donalda Trumpa, tvrdí, že prezidentství Joea Bidena, v důsledku jeho věku, bude jen "jednorázové". To má diváky Fox News uklidnit a dát jim naději, že utrpení za vlády "socialisty" bude trvat jen čtyři roky.



Od nynějška zaujme Fox News opatrný, avšak kritický postoj vůči Trumpovi a také očekává, že jejich moderátoři v hlavním vysílacím čase budou muset být vyměněni, protože Sean Hannity a Tucker Carlson, a konspirační teoretička Laura Ingraham, jsou synonymy trumpismu. Ti pravděpodobně přejdou do televize Newsmax a budou až tam svého trumpovství dále využívat.



Murdoch málokdy prohrál své války. Zlikvidoval tzv. londýnskou Fleet Stret, zahltil svět vulgárními a invazivními drby, zničil životy a kariéry, snížil úroveň novinářské práce na infotainment a fake news, poskytuje prostor rasistům a extremistům, nechává zvolit zkorumpované populisty, takže Trump je jen jednou další bitvou v jeho vysoce výkonné válečné mašinérii.



Trump se stal Césarem Republikánské strany. Potřebují ho zlividovat, než se z něho stane jejich Nero.





