Bolsonaro vyhrožuje Bidenovi "střelným prachem"

11. 11. 2020 / Fabiano Golgo





Populistický křesťansko-fundamentalistický brazilský prezident Jair Bolsonaro se vyjádřil, že nově zvolený americký prezident Joe Biden absolutně nemá právo vyhrožovat jeho jihoamerické zemi ohledně Amazonie. Biden však jen odpověděl na otázku týkající se amazonského pralesa během prezidentské detaby asi před měsícem, šlo o zachování amazonského deštného pralesa. Biden řekl, že "deštné pralesy v Brazílii jsou ničeny, jsou likvidovány". Pokračoval, že zorganizuje země světa, aby daly dohromady, řekněme, 20 miliard dolarů, a řekne Brazílii, "tady máte 20 miliard dolarů a přestaňte ničit deštné pralesy, a jestliže nepřestanete, pak to bude mít pro vás podstatné ekonomické důsledky".

Ve svém tweetu zveřejnil Chapman video, v němž jsou američtí mariňáci před Kristem Vykupitelem v Rio de Janeiro a pochodují bulvárem, který vede v městě Brasília k prezidentskému paláci. V tom videu Chapman říká, že americké námořní vojenské sbory udržují svou přítomnost v Brazíli "na ochranu amerických diplomatických misí".







Během akce v prezidentském paláci v úterý se Bolsonaro vrátil k tomuto tématu a vyhrožoval: "Viděli jsme, jak velký kandidát na šéfa státu (Biden) říká, že jestliže neuhasím požár v Amazonii, on zvýší obchodní bariéry proti Brazílii. (...) Vidím, že jen diplomacie nebude tady fungovat. (...) Poté, co se to pokusíme vyřešit s použitím našich slin, pak bude následovat střelný prach, že Araújo?" (obrátil se na svého ministra zahraničních věcí Ernesta Araúja). V podstatě Bolsonaro vyhrožoval, že jestliže uvalí Spojené státy na Brazílii sankce, on zahájí válku. Bolsonaro pak obědval s ministrem obrany generálem Fernando Azevedo e Silva.To, co mohlo být vynecháno, je další důkaz, jak chabý je Bolsonaro pro roli v další tragikomické epizodě globální telenovely, v jejímž čele stojí Donald Trump, Bolsonaro, Viktor Orbán, Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Nicolás Maduro, Andrés Obrador, Imran Khan, Rodrigo Duterte, Janez Janša a další klauni. Bolsonarovy výroky totiž přiměly amerického velvyslance Todda Chapmana, aby se k tomu o dvě hodiny později vyjádřil na Twitteru. Považuje se to za jeho reakci na Bolsonarovu absurdní hrozbu.Když žádali brazilští novináři Joea Bidena o reakci na tuto hrozbu, Bidenův tiskový úřad odpověděl, že "opravdu nechce plýtvat časem a produkovat na toto reakci".Bolsonaro je jedním z mála světových politiků, kteří neblahopřáni Bidenovi k vítězství. Bolsonaro dál šíří Trumpovy konspirační teorie o volebním podvodu.