Průběžné zpravodajství:

Hromadně se připravuje očkování proti koronaviru

11. 11. 2020

- Bill Gates jednal v úterý s šéfy 10 biologických a farmaceutických firem o tom, jak vlády mohou spolupracovat s těmito firmami a zabránit budoucím pandemiím. Jednání na Zoomu moderoval Boris Johnson. Šéfové firem přislíbili férový globální přístup k úspěšné koronavirové vakcíně. Gates požaduje přesvědčivou a rozsáhlou strategii pro přípravu jak se vyhnout budoucím pandemiím.



- Více než 15 000 norků v USA zemřelo od srpna na koronavirus a úřady tam uvalily asi deset farem do karantény, zatímco případ vyšetřují. Globální zdravotníci se obávají, že koronavirová nákaza u norků je hrozbou pro člověka, protože ve zvířatech koronavirus mutuje a mohlo by to znefukčnit vakcínu. Dánsko začalo vybíjet všech svých 17 milionů norků, avšak vznikla proti tomu v zemi opozici a dánská premiérka Mette Frederiksenová přiznala, že vybíjení norků, které nařídila, nepovoluje zákon.





- Brazílie zaznamenala 5,7 nákaz koroanvirem. Za poslednich 24 hodin registrovala Brazílie dalších 25 012 nákaz. Celkem Brazílie zaznamenala 5 700 044 infekcí, zemřelo 162 829 lidí.



- Služby obvodních lékařů státního zdravotnictví v Británii budou omezeny až do řady měsíců roku 2021, protože tito lékaři budou v nových klinikách, fungujících sedm dní v týdnu, očkovat proti koronaviru miliony občanů. V Británii vznikne více než 1200 hromadných očkovacích středisek.



- Tři okresy v Kalifornii, v nichž žije asi 5,5 milionů lidí - San Diego, Sacramento a Stanislaus - se budou muset kvůli koronavirové nákaze vrátit k přísnému lockdownu.



- V Evropě zemřelo na koronavirus už více než 300 000 lidí. Přestože má Evropa jen asi 10 procent světové populace, v Evropě došlo k celé čtvrtině globálních úmrtí na koronavirus.



- V Británii v úterý zemřelo nejvíce lidí od května, 532.



- Ve Francii za posledních 24 hodin do pondělka zemřelo 551 osob.



- Italská vláda uvalila přísnější koronavirová opatření na dalších pět regionů.



- Evropská komise ve středu oficiálně schválí pro členské země EU nákup 300 milionů dávek potenciální vakcíny na koronavirus, kterou vyrobila německý firma BioNTech a americká firma Pfizer.





