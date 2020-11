Jako Trump u Chlumce

13. 11. 2020 / Karel Dolejší

Americké prezidentské volby letos rozhodly hlasy odevzdané korespondenčně. V České republice tohle ovšem nehrozí. Zavedla sice ústavně nesystémovou přímou volbu prezidenta, které bude ještě dlouho litovat, nicméně Babišovo ANO, ODS, Okamurova SPD a Trikolóra Klause juniora blokují zavedení korespondenčního hlasování.

Není těžké pochopit, proč se věci vyvíjejí právě takto. Populistické a extremistické strany potřebují své voliče neustále "zpracovávat", nejlépe více či méně přímým kontaktem s "milým vůdcem", abychom si příhodně vypůjčili severokorejskou terminologii. A ODS, kde je někdy Miroslava Němcová považována za příliš liberální političku, si spočítala, že tvrdé jádro jejích voličů spíše přijde osobně, zatímco většinu korespondenčních hlasů dostanou jiné strany. Zjednodušení hlasování v zahraničí by pak zřejmě posílilo zejména TOPku a Piráty, nikoliv stranu, jejíž předseda Fiala se s porážkou Donalda Trumpa vyrovnal ve stylu "úspěšný konzervativní kandidát s nevhodnými osobními vlastnostmi, jehož oponenta s vhodnými osobními vlastnostmi nehodlám podceňovat".

ANO, Trump byl zuřivě proti korespondenční volbě. Zpočátku naprosto zbytečně, protože neexistovaly žádné solidní podklady, které by potvrzovaly jeho názor, že je pro Republikány nevýhodná. Když však exprezident tento způsob hlasování odsuzoval a pomlouval dostatečně dlouho, došlo k jevu, který sociologové označují jako "sebenaplňující se proroctví". Trumpovi voliči se v démonizovaném korespondenčním hlasování angažovali minimálně. A Trump i proto prohrál.

Mimochodem, je Trump skutečně "úspěšný konzervativní politik", jak tvrdí Fiala? Podporuje "tradiční rodinu" člověk, který nechá děti imigrantů oddělit od rodičů a zavírat do klecí? Podporuje tradiční rodinu komický oranžový playboy uplácející své mimomanželské komerční partnerky, aby mlčely? Stojí za to konzervovat rasismus? Stojí za to rozštěpit společnost na nesmiřitelné tábory a toto rozštěpení také konzervovat? - Shrnuto, není tomu náhodou tak, že Trump konzervativní agendu možná v některých případech formálně prosadil, ale jako celek dlouhodobě zdiskreditoval a delegitimizoval? Může snad normy prosazovat někdo, kdo sám nedodržuje naprosto žádná pravidla?

Česká pravice teprve bude pořádně studovat knihu Maxe Boota "The Corrosion of Conservatism: Why I Left the Right", takže jí to poněkud usnadněme stručným shrnutím.

Původně pravicový komentátor Max Boot vidí prezidenta Trumpa jako známku přicházejícího úpadku Spojených států, jemuž je třeba se nekompromisně postavit. Odtud jeho provokativní výrok, že se od něj veřejnost dříve dočká podpory Josifa Stalina, nežli Donalda Trumpa.

Pro Boota jsou xenofobie, rasismus a útoky na právní stát mnohem důležitějšími rysy trumpismu, než jeho údajně konzervativní charakter. Trumpismus přinesl destrukci, nikoliv úspěchy konzervativců.

Respektovaný konzervativní historik se nepřenesl přes prezidentskou nominaci člověka, podle nějž mexičtí přistěhovalci "znásilňují", stranou, která se kdysi proslavila bojem proti otroctví a rasismu.

Někdejší imigrant ze SSSR velmi přesně rozeznal paralely trumpismu s autoritářským komunistickým systémem, s nímž se v mládí měl příležitost zblízka seznámit.

Není ovšem zcela běžné, aby se stranicky zaslepení myslitelé a politici dokázali povznést nad omezenou pravolevou perspektivu a zahlédnout mezi "svými" přesně to, co jejich tábor tak halasně odsuzuje u protistrany. Mezi americkými Republikány možná až 90 % členů strany podlehlo Trumpovu "kouzlu"; ostatní buď stranu opustili, nebo se v ní věnují disidentským aktivitám, jaké ztělesňuje například iniciativa Republikánští voliči proti Trumpovi.

Boot je se svou obranou demokracie napřed, kdežto Fiala pozadu. Proto se ODS připojila k blokační alianci populistů, kteří se sice navenek ohánějí lidovou vůlí včetně referend (Okamura), ale skutečně účinné reformy české demokracie důsledně odmítají.

Nikoliv "tradiční" strany, ale převážně populistické kvarteto blokující zavedení korespondenčního hlasování nyní v Česku představuje zkostnatělý establishment, který se obává změn.

Ovšem demografie i dlouhodobé důsledky současné rozpočtové "politiky" Babišovy vlády stojí jednoznačně proti nim. Tuto pozici nelze udržet. Její pád je pouze otázkou času.

Popírači korespondenční volby dříve či později dopadnou jako Trump u Chlumce.