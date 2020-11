Průběžné zpravodajství:

Vědci reagují pozitivně na oznámení firem Pfizer/BioNTech, že mají z 90 procent účinnou vakcínu.

10. 11. 2020

2354 MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE . Za pondělí 9. 11. je registrováno nových nákaz. Epidemiologové varují, že oficiálně udávané počty nákaz neodrážejí skutečný stav, protože to závisí na míře testování. Celkem má ČR registrováno 417 181 nákaz . Zemřelo 5028 osob, hospitalizováno je 7787 lidí.



- Četní mezinárodní vědci reagují s opatrným optimismem na informaci firem Pfizer/BioNTech, že vyvinuli z 90 procent účinnou vakcínu. Firmu BioNTech založili v Německu dva turečtí vědci a zpráva, že vyvinuli účinnou vakcínu, velmi posílila dobrou pověst turecké komunity v Německu.



- Itálie posílí od středy lockdown v Toskánsku a v dalších čtyřech regionech.



- Nově zvolený americký prezident Joe Biden se postavil do čela mnoha reakcí na vznik účinné vakcíny v Německu. Varoval, že pomine ještě "mnoho měsíců", než bude vakcína široce k dispozici, pokud projde ještě dalšími schvalovacími a distribučními testy. Řekl: "Stále ještě čelíme velmi temné zimě."

- Sir John Bell, jeden z nejvýznamnějších britských expertů na vakcíny, uvedl, že je přesvědčen "s určitou jistotou", že by se měl život na jaře vrátit k normálu. Bell je daleko optimističtější než mnoho jiných vědců, ale jeho názor má váhu, protože je jedním z nejvýznamnějších odborníku na vakcíny.



- Vysoký činitel Světové zdravotnické organizace Bruce Aylward řekl, že pro nejzranitelnější osoby by měla být vakcína na covid-19 k dispozici v březnu 2021.



- V Belgii poklesla druhá vlna hospitalizací na covid. V neděli bylo v Belgii hospitalizováno asi 400 osob, ve srovnání s 3. listopadem, kdy bylo hospitalizováno 879 osob.



- Írán je jednou s četných zemí, které registrují rekordní nárůst denních infekcí. Za posledních 24 hodin zaznamenal Írán 10 463 infekcí, poprvé to bylo více než 10 000.



- Lékaři v Itálii varovali, že do měsíce tam zemře dalších 10 000 lidí, pokud nebude v zemi zaveden celonárodní lockdown.



- Ukrajinský prezident Volodymy Zelenskij testoval pozitivně na koronavirus. Je v karanténě a "je mu dobře". "Bude to v pořádku," řekl.

