Ukončí Trumpův pokus o puč americký experiment?

13. 11. 2020 / Daniel Veselý

To, co ve Spojených státech v těchto dnech Donald Trump za asistence předních republikánů a vládních představitelů provádí, nese charakteristické rysy státního převratu. A třebaže listy jako New York Times, Washington Post či Guardian vesměs konstatují, že Trumpovo diskoherentní úsilí o zvrácení výsledku voleb má pramalou šanci na úspěch, někteří analytikové tuto jistotu nesdílejí a varovně zvedají prst.