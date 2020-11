Tři důvody, proč Biden získal nazpět americký Středozápad

11. 11. 2020

Jistě není předčasné prozkoumat některé z klíčových výsledků na místech, která před čtyřmi lety Demokraté ztratili - a která jsou nyní připravena udělat Bidena 46. prezidentem Spojených států, napsal Tim Alberta.

Před čtyřmi roky získal Trump prezidentský úřad těsným vítězstvím ve třech státech - Michiganu, Wisconsinu a Pennsylvánii - celkovou převahou 77 744 hlasů. Řečeno pokerovou terminologií, šlo o "inside stright" - karty, které zřejmě vyšly spíše díky štěstí než dovednosti.

Ale v příběhu nejde o to, že Trumpovo štěstí se zřejmě unavilo. Vypráví o tom, že Biden ho porazil přesně stejnými kartami.

Ve Wisconsinu Biden zvítězil o zhruba 20 500 hlasů - takřka zrcadlový obraz prohry Hillary Clintonové o 22 748 hlasů.

V Michiganu v době vzniku článku vede Biden zhruba o 145 000 hlasů. Zvítězí zde zhruba o 2,5 procentního bodu, zatímco před čtyřmi lety Trump získal Michigan o pouhých 10 704 hlasů.

V Pennsylvánii zabralo sčítání hlasů nejvíce času. V pátek ráno Biden předehnal Trumpa, v sobotu byl Biden prohlášen za vítěze. O kolik nakonec Biden vyhrál je nejasné, ale nemusí to být o mnoho více, než někdejší Trumpovo vítězství o 44 292 hlasů.

Pennsylvania took the longest of the three to complete its count. On Friday morning, Biden had overtaken Trump’s lead, with thousands of mail ballots from blue counties still outstanding. On Saturday, Biden was declared the winner. How much Biden ultimately might win by is unclear. But it may not be by much more than Trump’s victorious margin four years ago of 44,292 votes. (10. listopadu statistiky uvádějí vítězství o necelých 48 000 hlasů - BL.)

Jak sr povedlo Bidenovi dosáhnout těchto výsledků? Zde jsou tři důvody, proč se Demokratům podařilo získat zpět tři státy Středozápadu a s nimi i Bílý dům.

1) Biden zabránil Trumpovi v získání většího počtu hlasů bílých dělníků. Žádné místo nezískalo letos více politické pozornosti než Scranton v Pennsylvánii. Jde o Bidenovo rodiště, město integrální s jeho značkou ošuntělého, průměrného středostavovského muže, který jezdí vlakem. Jde také o dávnou pevnost Demokratů obklopenou okresem Lackawanna, který představuje ztělesnění staré voličské koalice Demokratické strany zakotvené v odborovém hnutí. Proto Trump i Biden v této oblasti pravidelně zastavovali a přitahovali pozornost zdejších voličů, saturovali místní mediální trh reklamami a plnili média.

2) Biden připravil Trumpa o podporu na konzervativních předměstích. Předměstí na okrajích wisconsinského města Milwaukee představují nejkonzervativnější metropolitní oblast v zemi. Kždé z nich - Waukesha, Ozaukee a Washington - volilo Republikány v každých prezidentských volbách od roku 1968, a to s dvoucifernou převahou. Tyto okresy jsou bohaté, mimořádně vzdělané a více jak z 90 % bílé.

V roce 2020 získal Trump Washington s převahou 38 bodů, Waukeshu o 21 a Ozaukee o 12 bodů. Bidenův podíl v Ozaukee činil 43 %.

Bez kontextu tato čísla nemusejí vypadat významná. Ale vzato dohromady představují obrázek středozápadních předměstí, která znamenají rozdíl mezi prezidentem Trumpem a prezidentem Bidenem.

Podle dosud nepotvrzených výsledků z Wisconsinu Biden získal stát o pouhých 20 000 hlasů.

3) Biden přivedl k volbám ve velkých počtech černé voliče. Některé věci v politice jsou velmi jednoduché. Toto je jedna z nich: Clintonová prohrála s Trumpem, protože nemobilizovala černé voliče.

To platilo pro celou volební mapu. Ale zejména to byla pravda ve třech rozhodujících státech Středozápadu, kvůli podstatné porci černého obyvatelstva ve městech Wisconsinu, Michiganu a Pennsylvánie.

Podrobnosti v angličtině: ZDE