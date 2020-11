Nepotřebujeme další kanál, ale vodu v krajině

Tisková zpráva

12. 11. 2020

Občanské hnutí Rebelie proti vyhynutí ve středu 11. listopadu pořádalo společně s organizacemi Hnutí DUHA, Greenpeace, platformou Poslední kapka a dalšími sedmadvaceti ekologickými subjekty happening proti zahájení příprav na stavbu kanálu Dunaj-Odra-Labe (DOL). První část kanálu, která má vést mezi Ostravou a polskými hranicemi, vláda odsouhlasila před několika týdny. Aktivisté se touto akcí snaží poukázat na nesmyslnost a nevýhodnost celého projektu. Součástí happeningu byla kromě projevů zúčastněných také umělecká instalace, v rámci níž došlo k symbolickému zabetonování české krajiny.

Podle mluvčího Rebelie proti vyhynutí Martina Vrby “se vláda rozhodla v době klimatických změn, které na nás dopadají mimo jiné formou extrémních such, pro zcela nesmyslný zásah do vodního toku a jeho povodí, navíc bez jakékoliv diskuse v regionu. Zatímco bychom měli masivně investovat do adaptace krajiny na klimatickou změnu, například do celoplošného zadržování vody, dělá vláda přesný opak a připravuje další betonářský projekt, který doslova spláchne patnáct miliard do kanálu.”







Kriticky se ale k projektu už stihli vyjádřit také zástupci odborné veřejnosti. Mezi jinými také rektor Ostravské univerzity Jan Lata, který se v této věci odvolává na studii Akademie věd České republiky. Po revizi ale volá i senátor Petr Orel, který je místopředsedou Stálé komise Senátu VODA -SUCHO. Kolem přípravy projektu ale existují i další kontroverze: sdružení firem Aquatis a Sweco Hydroprojekt, které je autorem studie proveditelnosti DOL, je aktuálně podezříváno policií z korupčního jednání a manipulace zakázek v oblasti velkých vodních děl. Aktivisté se ale opírají také o prohlášení odborných společností a akademických pracovišť, které podepsalo přes osmdesát vědců, nebo memorandum starostů či prohlášení České komory architektů.