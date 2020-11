Bolsonaro o covidu-19 v Brazílii: "Musíme přestat být zemí teploušů!"

11. 11. 2020 / Fabiano Golgo





Asi šest milionů Brazilců bylo testováno pozitivně na koronavirus. 170 000 Brazilců už zemřelo. Nicméně, ultrapravicový křesťansko-fundamentalisetický brazilský prezident Jair Bolsonaro suspendoval autorizaci pro získání vakcíny, kterou vyvinula Čína, známou jako CoronaVac. Vakcína se testovala v Brazílii, ovšem Bolsonaro nyní tvrdí, že se Číně nedá důvěřovat a dodává, že se nikdo nemusí nechat očkovat proti covidu-19, pokud nechce, čímž posílil hnutí bojující proti očkování.

Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že asi polovina Brazilců by odmítla se nechat očkovat proti covidu-19 a že třetina Brazilců pochybuje, zda koronavirus vůbec existuje, v důsledku toho, že Bolsonaro jeho existenci neustále popírá. Bolsonaro se zmínil, že důvodem pro zastavení testů vakcíny byla smrt očkovaného dobrovolníka, jenže zapomněl říci, že ten muž nezemřel na následky očkování, ale na sebevraždu.



A situaci Bolsonaro ještě zhoršil, když si stěžoval na ceremonii v prezidentském paláci, která oslavovala otevření Brazílie pro mezinárodní turistiku, že "Tudo agora é pandemia. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia, aqui todo mundo vai morrer um dia... Não adianta fugir disso, da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas, pô!" ("Teď je všechno jen ta pandemie. Truchlím po mrtvých, to ano. Všichni z nás jednou zemřeme, zde v této místnosti, všichni jednoho dne zemřeme. Nemá smyslu před tím utíkat, před realitou. Musíme přestat být zemí teploušů, doprdele!"



Bolsonaro dodal, že se ta pandemie "přehání" a že skutečným problémem je 40 milionů Brazilců, kteří přišli o zaměstnání, ne "staří, kteří by stejně zemřeli".

