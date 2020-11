Většina obyvatel EU - včetně Británie - má pozitivní postoj vůči evropské organizaci

17. 11. 2020





60 procent Britů, historicky dosud nejvyšší procento, vnímá Evropskou unii pozitivně





Studie Pew Research Center, prováděná v osmi členských zemí Evropské unie, včetně Británie zjistila, že většina obyvatel těchto zemí má pozitivní postoj k Evropské unii, souhlasí s její politikou a chválí způsob, jímž se EU postavila ke koronavirové pandemii. Více než 50 procent Evropanů je také přesvědčeno, že Angela Merkelová a Emmanuel Macron jsou správní politikové na svém místě, daleko méně občanů si to však myslí o Borisi Johnsonovi.

Průzkum se prováděl od poloviny června do konce července v Belgii, v Dánsku, ve Francii, v Německu, v Itálii, v Nizozemí, ve Španělsku a ve Švédsku. Zjistil, že medián 66 procent občanů souhlasí s EU.Nejnižší míra pozitivních postojů vůči EU - 58 procent - byla zaznamenána v Itálii, nejvyšší - 73 procent - v Německu. V Británii vnímá Evropskou unii pozitivně 60 procent občanů, což je za poslední rok nárůst o 6 procentních bodů a je to historické maximum.Více než polovina občanů ve všech zemí, kde se průzkum prováděl, vyjádřila důvěru v profesionalitu Angely Merkelové a Emmanuela Macrona. Důvěra v Merkelovou podstatně od loňska vzrostla v Německu (o 7 procentních bodů), v Nizozemí (o šest a v Itálii (o šest), zatímco ve Španělsku dosáhla historického maxima.Důvěra v Macrona také podstatnou měrou vzrostla za poslední rok v Itálii (o devět procentních bodů), ve Švédsku (o šest) a v Británii (o devět).V Británii má v kategorii mladých lidí od 18 do 29 let pozitivní postoj vůči Evropské unii rekordních 71 procent občanů. V kategorii lidí starších 50 let je to jen 49 procent.Obdobně velký rozdíl v postojích vůči Evropské unii je v Británii mezi respondenty s vysokoškolským vzděláním, kteří jsou pro EU, a lidmi bez tohoto vzdělání (21 procentních bodů) a mezi lidmi na levici, kteří jsou pro EU, a na pravici (rozdíl 29 procentních bodů).64 procent Britů také zastává názor, že Evropská unie si poradila dobře s koronavirovou pandemií, je to největší procento ve zkoumaných evropských zemích. Jen 46 procent Britů si myslí, že si s pandemií poradila Británie dobře, je to nejnižší procento v Evropě.Podrobnosti v angličtině ZDE