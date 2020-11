Ruská energetická politika jako zbraň a indolence českých politiků

Motto:

Je docela výmluvné, že všichni čeští poslanci zastupující Česko ve Sněmovně a v Evropském parlamentu, co si do CV píší, jak plynně mluví a čtou rusky (Vojtěchem Filipem počínaje a Sašou Vondrou konče), tak jim dělá problém zpracovat rusky psaná média do té míry, že najednou neví nic o tom, že by Rosatom byl napojený na ruský stát a ruskou armádu.(Albín Sybera)