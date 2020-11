Světová zdravotnická organizace: Remdesivir na COVID-19 nezabírá

25. 11. 2020

Světová zdravotnická organizace doporučila neužívat antivirotikum remdesivir k léčbě choroby COVID-19. Podle ní lék chválený a užívaný Donaldem Trumpem "nemá významný efekt na úmrtnost nebo další důležité důsledky u pacientů", upozorňuje David Knowles.

Světová zdravotnická organizace na základě vědeckých důkazů odmítla zmíněnou terapii měsíc poté, co americký úřad U.S. Food and Drug Administration schválil remdesivir k léčbě koronavirové infekce - navzdory omezeným a konfliktním důkazům ohledně jeho účinnosti. I když květnové klinické testy zjistily, že lék zkracuje zotavení pacientů, důkladnější studie SZO zjistila, že nesnižuje úmrtnost pacientů, kteří ho užívají.

Ve svém rozhodnutí schvalujícím remdesivir FDA také spoléhala na údaje výrobce, firmy Gilead Sciences, které kritici považují za nespolehlivé kvůli tomu, že výsledky nebyly srovnávány s kontrolní skupinou užívající placebo, uvedly New York Times.

FDA "nikdy nekonzultovala skupinu vnějších expertů, kterou měla k dispozici, aby jí pomohly zvážit komplikované záležitosti kolem antivirotika," uvedly Science News

K 1. květnu, ještě během šíření první vlny pandemie v USA, FDA oznámila, že dává remdesiviru mimořádné povolení k použití. Týž den se Trump, výkonný ředitel Gilead Sciences Dan O´Day šéf FDA Stephen Hahn zúčastnili brífingu v Bílém domě, kde chválili lék jako milník v léčbě nemoci.

Trump tvrdil, že díky remdesiviru "budeme mít určité opravdu neuvěřitelné výsledky".

Hahn, který byl už pod palbou kvůli nouzovému schválení antimalarika hydroxychlorochinu, rovněž vychvalovaného Trumpem, také chválil potenciál remdesiviru.

"Je to důležitý klinický pokrok, který ukázal statisticky významné omezení času zotavení pacientů s COVIDem-19," uvedl Hahn. "A jde o první schválenou terapii COVIDu-19, takže jsme opravdu hrdí, že jsme její součástí, pane prezidente. A díky za vaše vedení."

