Britští pozůstalí po zemřelých na covid varují před rodinnými shromážděními o Vánocích

Průběžné zpravodajství:

25. 11. 2020





- Britské rodiny, jejichž příbuzní zemřeli na covid, kritizují vládu Borise Johnsona za to, že chce dovolit Britům, aby se o Vánocích scházeli. Taková vánoční shromáždění příbuzných jsou "čiré šílenství", argumentují členové organizace Covid-19 Bereaved Families for Justice (Rodiny pozůstalých po covidu-19 za spravedlnost). Velká rodinná shromáždění jsou "vysoce riziková". Rodiny by se v tom případě měly začít připravovat "i na pohřeb". Pozůstalí si uvědomují, že setkání příbuzných o Vánocích prospěje duševnímu zdraví starších lidí. Ale zároveň pozůstalí varují, že vzhledem k tomu, že je vakcína na dohled, by nárůst úmrtí v důsledku vánočního sdružování byl nepřijatelný. Před vánočním setkáváním příbuzných varují také četní epidemiologové, ZDE - Německo zaznamenalo rekordní počet 410 mrtvých za posledních 24 hodin.- Ve čtvrtek je v USA Den díkůvzdání a zdravotníci naléhali na Američany, aby nejezdili k příbuzným. Celostátně plánuje jen 27 procent Američanů jít na večeři do restaurace s příbuznými, avšak existují velké regionální variace. Přesto se miliony Američanů vydaly na cestu k příbuzným. Zřejmě to vyvolá obrovskou další vlnu nákaz. Spojené státy trpí nezvládnutelnou vlnou nákaz.- V Sasku varoval tamější premiér Michael Kretschmer před kolapsem zdravotní péče.- Singapur měl kdysi téměř nejvyšší počet nákaz v jihovýchodní Asii, nyní virus téměř zcela eliminoval. Už čtrnáct dní nezaznamenal žádný případ.