Éra práce a chlastání doma

26. 11. 2020 / Jiří Hlavenka





, ptá se na Facebooku Jiří Hlavenka. V době Covidu úplně nejhůř snáším ty zavřené hospody, bistra, kavárny, restaurace, bary. Až nyní když to nemám tak vnímám jak strašně moc mně to chybí. Čím déle jsou, tím víc to vadí, až k nesnesitelnosti. Jsem divnej, nebo to máte podobně?