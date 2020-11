Pozor na to, aby se Biden vracel k "normálu". "Normálnost" přivedla k moci Trumpa

30. 11. 2020





Nudný, ujišťující, normální. To je Bidenova velká síla. Ale musí si dávat pozor. Mohla by se v tom také skrývat velká slabost, píše Robert Reich.



To proto, že jakýkoliv návrat k "normálu" by byl pro Ameriku katastrofou.



"Normálnost" je čtyřicet let stagnujících mezd a rostoucí nerovnosti, kdy téměř veškerý hospodářský prospěch plynul jen těm nejbohatším. "Normálnost" je čtyřicet let likvidace sociálních sítí a nejdražší, ale nejméně funkční zdravotnictví v moderním světě.





"Normálnost" je také rostoucí korupce politiky velkým množstvím peněz - je to zaujatý, zkreslený hospodářský systém, který zmanipulovali bohatí a funguje pro ně.



"Normálnost" je zhoršující se policejní brutalita.



"Normálnost" je globální oteplování, nyní na hraně katastrofy.



"Normálnost" je Republikánská strana, která už dlouhá léta aktivně potlačuje hlasovací právo pro menšiny a spojuje se s bělošskými supremacisty. "Normálnost" je Demokratická strana, která už léta opouští dělnickou třídu.



Vzhledem k tomuto všemu nebyli Trump a covid vyšinutím z normálu. Muselo k nim dojít nevyhnutelně. Tento nynější okamžik - kdy je Trump už v podstatě pryč, Biden připravuje svou vládu a většina národa má pocit, že si může trochu oddychnout, je dočasná úleva.



Jestliže se současné trendy v USA nezmění, mohli bychom mít trumpy všude. A zdravotní a ekologické krize, které způsobí, že koronavirus bued jen další krok směrem k Armageddonu.



A v tom je ten paradox. Amerika se chce vrátit k sebeujišťujícímu normálu, ale Biden to nesmí dovolit. Samolibost by byla smrtící. Biden musí jak uklidnit rozbouřené vody, tak začít míchat v hrnci.



Je chybou vidět tento problém jako ústupek levicovému křídlu Demokratické strany. Jde o řešení problémů, které se zhoršují už dlouhá desetiletí a pokud budou i nadále neřešeny, budou nesmírně destruktivní.



Takže otázkou je: Ve vyčerpané a rozhádané Americe, která se zoufale chce vrátit k normálu, kde tu najde Biden energii a politickou vůli k nezbytným politickým změnám?



Kompletní článek v angličtině



