V USA za listopad zaznamenali 4 miliony nákaz

Průběžné zpravodajství:

30. 11. 2020

- Nejvyšší francouzský administrativní soud nařídil vládě, aby povolila více než 30 lidem navštěvovat bohoslužby. Rozhodl na základě stížnosti náboženských představitelů.









Předchozí průběžné zpravodajství ZDE

- V sobotu Spojené státy překročily 4 miliony nákaz za listopad, je to více než dvojnásobek nákaz za říjen, kdy bylo v USA nakaženo 1,9 milionu osob. Nyní experti varují, že je nutno očekávat další ostrý nárůst infekcí částečně v důsledku čtvrtečního svátku Díkůvzdání, kdy miliony Američanů navzdory varování expertů, cestovali k příbuzným na prodloužený víkend. Během tzv. Černého pátku byly také lidmi v USA přeplněny obchody a supermarkety a mnozí chtiví kupující čekali ve frontách před obchody přes noc. Za poslední týden bylo v USA nakaženo více než 1,1 milionu lidí, v průměru více než 170 000 osob denně.- Brazílie registrovala 24 468 nových denních nákaz za posledních 24 hodin a 272 nových úmrtí. Celkem je v Brazílii nakaženo 6 314 740 osob a zemřelo 172 833 lidí.- Děti v Iráku se poprvé od konce února začaly vracet do škol. Mají dodržovat sociální distancování.- Turecko už sedmý den zaznamenalo rekordní počet úmrtí, totiž 185 mrtvých.- Světová zdravotnická organizace dodala 15 ventilátorů nemocnicím v Gaze, která trpí nárůstem infekcí.- Školy ve státě New York začnou znovu fungovat od 7. prosince.- Řecko zaznamenalo v neděli dalších 1193 infekcí. Je to pokles.- Lékaři a zdravotníci v Madridu protestují proti škrtům, v důsledku nichž nezvládají pandemii.