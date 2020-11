Konzumerismus v pandemii. To má být vtip??

29. 11. 2020





Russell Brand: Černý pátek. Výroční festival konzumerismu. Během globální pandemie, kdy si všichni klademe otázky o společnosti a o tom, jaké máme vůči sobě navzájem vztahy, anebo se snažíme udržovat tyto šílené postoje? Odpovědí je, "Ano":

Boris Johnson: "Myslím, že by lidi měli nakupovat a měli by nakupovat se sebedůvěrou."



Russell Brand: Je zajímavé, že, že předák trpícího národa je nucen jít do televize a říkat lidem, aby nakupovali s důvěrou. Necítíte od začátku globální pandemie, že existují dvě agendy? Jedna je, víte, bezpečnost, a zastavení šíření nemoci, a druhá je pokračující snaha udržovat při existenci systémy, které zkolabovaly, znovu, znovu a znovu, nejvýrazněji v roce 2008. Není divu, že se šíří tolik konspiračních teorií. Ve chvíli, kdy se zdá být jasné, že určité informace nejsou otevřeně zveřejňovány. Že diskurs mezi námi a mezi mocnými je rozbitý, zastřený a podmíněný tím, abychom byli dále udržováni uzamčeni do svých rolí, především jako spotřebitelé.



Televize: "Vánoce jsou přímo před námi a i když rychle roste počet nákaz koronavirem, očekává se, že během Černého pátku příští týden se vydají do obchodů tisíce zákazníků..." Boris Johnson: "Myslím, že by lidi měli nakupovat a měli by nakupovat se sebedůvěrou."Russell Brand: Je zajímavé, že, že předák trpícího národa je nucen jít do televize a říkat lidem, aby nakupovali s důvěrou. Necítíte od začátku globální pandemie, že existují dvě agendy? Jedna je, víte, bezpečnost, a zastavení šíření nemoci, a druhá je pokračující snaha udržovat při existenci systémy, které zkolabovaly, znovu, znovu a znovu, nejvýrazněji v roce 2008. Není divu, že se šíří tolik konspiračních teorií. Ve chvíli, kdy se zdá být jasné, že určité informace nejsou otevřeně zveřejňovány. Že diskurs mezi námi a mezi mocnými je rozbitý, zastřený a podmíněný tím, abychom byli dále udržováni uzamčeni do svých rolí, především jako spotřebitelé.Televize: "Vánoce jsou přímo před námi a i když rychle roste počet nákaz koronavirem, očekává se, že během Černého pátku příští týden se vydají do obchodů tisíce zákazníků..."



Russell Brand: Vždycky jsem Černý pátek považoval za monstrózní parodii úpadku lidstva. Když vidíte záběry lidí, jak se ženou do obchodů, bojují lokty, avšak nyní, když Matka příroda sama nám dává jasně najevo, že bychom možná měli uvažovat o realizaci určitých změn, do vašich domů proniká globální pandemie, uvažujte - - přesto se koná Černý pátek. Přesto se Černý pátek dostává do zpráv.



Televize: "Pro lidi, kteří hledají slevy, je to nejfantastičtější doba roku..."



Russell Brand: Ha, ha, ha... Ano, je to nejfantastičtější doba roku pro lidi, kteří hledají slevy. Ale přece jsme se také ocitli na pokraji propasti určitého globálního zúčtování, kdy jsme vyzýváni, abychom zkoumali, co je smyslem našich životů jako jednotlivec, jako společnost, jako planeta. Mám jít shánět nějaké zlevněné zboží?



Televize: "Byl Černý pátek 2020 zrušen? Nikoliv, ale bude jiný."



Russell Brand: To teda bude. Bude se dít pod temným stínem apokalypsy.



Televize: "Obchody drasticky snížily ceny a rozšířily svou otevírací dobu. Chtějí tím zajistit, aby byli zákazníci při vydávání svých peněz v bezpečí."



Russell Brand: První věcí, která je důležitá, je, abyste utráceli. Pak, kousek dál tam v rohu, je to, že máte být v bezpečí.



Profesor Gary Mortimer: "To opravdu zrychlí to vánoční nakupování, na které se my všichni tak těšíme. Je to skoro jako 26. prosince, v den výprodeje."



Russell Brand: No, já jsem Angličan a pořád si nejsem jiste co máme dělat 26. prosince a samozřejmě tyhle festivaly maloobchodního konzumerismu se konají v souladu s jinými národně či mezinárodně posvěcenými dny volna. Aby se využilo onoho pocitu dobré vůle. Na osobní úrovni, někdy, když mám dobrý pocit, opravdu v souvislosti s něčím nevinným, například v souvislosti se svými dětmi, půjdu něco koupit. K tomu opravdu došlo, říkal jsem si, Mám vás, děti, tak rád. Co mám dělat? Napsat báseň? Jít s vámi za úsvitu na procházku, anebo jít nakupovat...?



Profesor Gary Mortiner: "Když nad tím uvažujete, necestujeme, určitě necestujeme do zahraničí, i domácí cestování je obtížné..."



Russell Brand: Pro to existují dobré důvody, pane profesore! Protože se celá planeta rozkládá!



Profesor Gary Mortimer: "Takže jsme ty peníze ušetřili a teď se je zjevně chystáme utratit. Jak se blížíme k Vánocům."



Russell Brand: Hmmm. Všechny ty peníze, které jsem ušetřil, když jsem uvězněn doma v důsledku globální pandemie a samozřejmě nezapomínejme na doprovodné politické zemětřesení, které definuje tuto éru sociálních nepokojů, to odcizení, ten pocit, že nic nemá smysl. No, trochu peněz jsem ušetřil, a tak si koupím tyhle boty.



Televize: "Tři tisíce zbrusu nových elegantních televizorů je možno si koupit na internetu. Jejich cena začíná u pouhého jednoho dolaru."



Russell Brand: Asi nejvíc mě rozčiluje, když vidím ty televizory zabalené do celofánu. Samzořejmě, já mám rád televizi a rád se na televizi dívám a mám rád konzumerismus a mám rád zábavu, jak by tomu mohlo být jinak, jsem produktem své doby, ale říkám si, pohleďme na zdroje lidstva, pohleďme na naši schopnosti. Nechybějí nám zdroje, Chybí nám vize. Na individuální úrovni dobře víme, že tyto systémy nefungují, ale co to je, co se děje, když se někdo zmíní o nějaké možnosti alternativy. "Cože? Ty chceš žít v komunistické Číně? V komunistickém Rusku?" - Aha, promiňte. Já jsem netušil, že existuje jen tyto dvě možnosti. To je, jako když řeknete, mně se vlastně nelíbí klasická hudba, tak oni vám říkají: "Co teda chcete? Poslouchat jen mlácení příklopů od popelnic?" Ne, chci poslouchat obrovské množství nejrůznějších typů hudby. Dát prostor těm neomezeným možnostem, které by mohly vzniknout v mozku lidstva. Kdybychom se kolektivně soustředili nikoliv na udržování toho, co je, ale na to, aby se nám dařilo dobře, abychom ochránili planetu, kdybychom se soustředili na sebe navzájem. Kdybychom přivedli moc a zdroje co nejblíže k lidem, kteří jsou jimi ovlivňováni.



"Aha, co to vlastně chceš? Vykopat příkop, strčit do něho hlavu a podělat se?" - Ne.



Televize: "V supermarketu Coles vám nabízejí výhodnou koupi kávovarů, prken na pádlování, dokonce i zahradního nábytku!"



Russell Brand: Ha, ha, ha. Výhodná koupě!! Prkna na pádlování, kávovar, a dokonce i židle. Do prdele! I bez téhle pandemie je zjevné, že čelíme krizi. Ukázal nám to rok 2008. Kulturní války kolem 11. září. Téměř na všech úrovních, téměř v každém úponku naší bytosti, téměř na všech neuronových cestách na mě a jisté i na vás to křičí, teď je čas na změnu. Teď je čas na probuzení. Jsme uprostřed obrovského globálního zúčtování. A ta propagandistická válka, jejimž cílem je udržet existenci těchto systémů, systémů, které nejenže nezpůsobí, že budete méně odcizeni, že budete méně pociťovat prázdnotu a samotu, a nesou odpovědnost za to, že to právě cítíte, zintenzivňuje svou aktivitu, aby své hanebné systémy udržela v činnosti.



Televize: Zákazníci jsou upozorňováni, že i jestliže se výhodná koupě zdá být příliš dobrá, pravděpodobně skutečně tak dobrá je."



Russell Brand: Ha, ha, ha. Hmmm. Tahle výhodná koupě se zdá být až příliš dobrá. To, co se mi nabízí, je: Ignoruj veškeré důkazy, že je tohle doba, kdy je změna nutná, a kup si za pět liber tenhle kávovar. To se zdá být opravdu až příliš dobré. Jeden z gigantů globálního kapitalistického konzumerismu je Walmart a ten vyrobil vynikající propagandistický/informační film, abychom mohli během tohoto období reflexe pokračovat se svými bezsmyslnými zvyky.



Televize: "Letošek je něco, co jsme ještě nikdy nezažili."



Russell Brand: Jakmile vidíte někoho, jak radostně poskakuje, "La, la, la, letošek..." Proč máš na sobě tu roušku? Ach... No, protože existuje ten virus, co se šíří vzduchem a zabíjí miliony lidí a nutí nás, abychom přehodnotili svůj vztah k přírodě a k sobě navzájem. Ale, nicméně, tu máme strašně výhodné koupě!



Televize: "Nakupovací akce o svátcích budou jiné než to, co jste zažili v minulosti."



Russell Brand: To tedy ano. Jsou zabarveny smrtí.



Televize: "V první řadě, abychom ochránili zdraví a bezpečnost svých zákazníků, soustřeďujeme se zaprvé..."



Russell Brand: No, když se na to v první řadě soustřeďujete, nepořádejte ten obří výprodej. Prostě to celé zrušte. Cožpak jste si nepovšimli, jako já, že neexistuje nic, co můžete získat, koupit, obléci si, s čím si upravit vlasy, s čím si hrát v telefonu, co změní či odstraní váš pocit ztráty a odcizení? Kdy sakra vám to konečně dojde, že tohle je vnitřní cesta, kterou musíte podniknout? Nechci rozbíjet stroje, nejsem proti pokroku, proti technologii, lékařství, výzkumu, pokroku lidstva. Ale proboha, proboha, nakupování jen prostě pro nakupování jen pro udržování těchto systémů při životě, to musí skončit. Proč nám to nikdo nenabízí? Proč? Proč?



Televize: "Budeme dál udržovat bezpečnostní opatření. Včetně roušek pro naše zákazníky..."



Russell Brand: Oni se snaží vytvořit dojem, že se tihle lidé pod těmi rouškami usmívají. "Hej, jsem strašně šťastný!!"



Televize: "Také hygienicky očišťujeme naše nákupní vozíky poté, co jich zákazníci použili -"



Russell Brand: Tady není nic k vidění. To je jen člověk, který stříká nákupní vozík dezinfekcí. Jen všichni přijďte do Walmartu!



Televize: "U pokladen máme bariéry z umělé hmoty a na podlaze nápisy pro sociální distancování."



Russell Brand: Jestliže udržování tohoto systému vyžaduje takovou šílenou infrastrukturu, ten systém sám potřebuje být změněn. Přece teď už jasně vidíte, že na samém vrcholku této ideologie je imperativ Udržet tento systém v existenci za každou cenu. No ale on likviduje planetu! "Drž hubu!" Všichni máme pandemii! "Ticho!!" Vždyť to ale stejně vůbec nefunguje! "Drž hubu!!"



Televize: "Jistě si budete pamatovat, že loni jsme pořádali jednotnou nákupní akci..."



Russell Brand: To si teda nepamatuju, protože víš co, kamarádko? Dějí se totiž určité důležité věci...



Televize: "Letos šíříme tyto slevy -"



Russell Brand: Prosím, raději nepoužívejte to slovo "šíříme". Jediné, co se šíří rychleji než tyto slevy, je pandemie, která zabíjí vaše starší a zranitelné příbuzné!



Televize: "Když se přiblížíte ke vchodu našeho supermarketu, uvidíte, že zákazníci čekají venku v jedné linii ve frontě. Budeme tam mít své zdravotnické velvyslance, kteří budou vítat zákazníky -"



Russell Brand: Dobrý den, já jsem zdravotnický velvyslanec. Nechci se tedy posmívat lidem, kteří pracují ve Walmartu, to vůbec ne, ti jsou obětmi této situace jako všichni ostatní, nekritizuju je, ale používat takové výrazy jako "zdravotnický velvyslanec" pro lidi, kteří pravděpodobně dostávají naprosto žebráckou mzdu, a kteří musejí zajišťovat, aby lidi stále ve frontě v odstupech, aby se udržela existence behemotu Walmart - samozřejmě nejde jen o Walmart, týká se to všech dalších srovnatelných firem, To je otřesné. Absurdní. Šokující.



Televize: "A naši zdravotní velvyslanci budou zákazníky upozorňovat, že musejí nosit roušky."



Russell Brand: Takhle právě vypadá propaganda, že? My si představujeme, že je propaganda jaksi orwellovská, šedivá a drakonická. Ale ono je to tohle. Ona je to tahle křiklavá, senzační, přehnaně optimistická verze tyranie.



Televize: "To, jak letos v obchodě nakupujeme, je letos jiné. Namísto množství front budete po vstupu do obchodu směrováni do hlavních uliček, kde naleznete naše výhodné koupě."



Russell Brand: Aha. Tak to nepůsobí zmatečně. Mám-li si mít možnost koupit levnou televizi, musím být v ohradě.



Televize: "To nám umožňuje udržet celý supermarket otevřený, nemusíme uzavírat některá oddělení."



Russell Brand: A když se podíváte pořádně, přichází druhou uličkou pan balič, který vás nakazí pandemií.



Televize: "Většina zboží k dispozici při této akci je taková, že jej prostě rychle vezmete a jdete.

Takže vezmete zboží a nezastavujete se při tom."



Russell Brand: Oni po nás chtějí, abychom se vrátili k nějakému neandrtálskému stavu dosud nenarozené idiocie. Vezmi zboží a jdi!



Televize: "V nákupním středisku Dadeland v Kendallu zahájili pracovníci svou iniciativu sledování trestných činů během svátků -"



Russell Brand: Ach! Iniciativa sledování trestných činů během svátků - Kruh otroků. Posloucháte správně? Sledujeme, jestli nekradete!



Televize: "- a informovali veřejnost, co nákupní středisko dělá, aby udrželo zákazníky v bezpečí."



Policista: "Během této iniciativy budou uniformovaní činitelé i činitelé v civilních šatech provádět dohled a vysoce viditelné hlídkování. Budou se soustřeďovat na nejvýznamnější nákupní střediska."



Russell Brand: Samozřejmě, důvodem, proč se nám říká, že přítomny budou vysoce viditelné hlídky, aby mohl pokračovat konzumerismus bez problémů, je to, že oni vědí, že tyto výprodeje a tyto konzumeristické festivaly se konají v době bezprecedentního hospodářského úpadku. Takže zatímco nás nutí, abychom šli do obchodů a nakupovali za bedlivého pozorování ozbrojené policie, v Británii přišlo 750 000 lidí o zaměstnání, je to víc, než kolik lidí přišlo o zaměstnání během finanční krize r. 2008, nezaměstnanost je nejvyšší za poslední čtyři roky. Pokud jste Američani, počet nezaměstnaných vzrostl od začátku pandemie na více než 40 milionů a každý týden dál roste o dva miliony. Dopad pandemie postihl nejdrsněji Američany s nízkým příjmem. 46 procent z nich má problémy platit účty a 32 procent z nich říká, že je pro ně obtížné platit činži nebo hypotéku.

Musejí si půjčovat peníze a spoléhat na potravinové banky. Samozřejmě, že podporujeme Marcuse Rashforda a jeho neuvěřitelné úsilí [Fotbalista Marcus Rashford donutil britskou vládu, aby poskytovala obědy zadarmo školním dětem i o prázdninách]. Naléháme na všechny z vás, abyste pomohli. Ale co tohle objasňuje, je to, že na jedné úrovni oni uznávají, že se máme podílet na těchto festivalech konzumerismu, a přitom oni dobře vědí, že obrovská část obyvatelstva že už těchto konzumeristických akcí účastnit nemůže.



Tahle věc pro mě, tenhle symbol Černého pátku představuje pro mě dokonalou příležitost pochopit proč se lidstvo do této situaci vůbec dostalo.



Nevnímáme, že naše struktury a systémy kolabují. Že musíme provést obrovské změny. Nevzpomínáte si, že na samém začátku pandemie existoval pocit soudržnosti a jednoty, vzájemné sebereflexe, a existovala taková lidová ochota začít zkoumat způsob, jakým žijeme? No, to skončilo. Konflikty a rozdíly ve společnosti, které existovaly předtím, se nyní znovu objevily, ať je to v americké nebo v britské politice nebo kdekoliv na světě žijete. A to, co se nám globálně vnucuje,

je povinné náboženství konzumerismu.



Nechť nám koronavirová pandemie a blížící se svátky poskytne příležitost zintenzivnit své spotřebitelství, ale zeptat se sami sebe i druhých navzájem: Měli bychom nadále udržovat při životě to, co je neudržitelné? Anebo bychom se měli podívat do sebe a začít navzájem komunikovat novým způsobem a hledat nové způsoby soužití? Když ten starý způsob zjevně skončil.

