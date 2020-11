Koronavirus: 2,6 milionu britských pozůstalých, jimž zemřel na covid rodinný příslušník, jen těžce zvládá smutek

Průběžné zpravodajství:

27. 11. 2020

- Spojené státy ve středu registrovaly 181 490 nových denních nákaz. Již šestnáctý den počet denních nákaz stoupá. Ve středu v USA zemřelo na koronavirus 2297 osob. Celkem už v USA zemřelo 262 065 osob, celkový počet nákaz je tém+ěř 12,8 milionů. Miliony Američanů ignorovaly prosby úřadů, aby necestovaly a nejezdili k příbuzným na čtvrteční Den díkůvzdání. Ve středečním projevu k národu Joe Biden apeloval na to, aby to lidi vydrželi, a vyjádřil sympatie s těmi Američany, kteří se nevydali na setkání s příbuznými. "Vím, že tento čas roku může být obzvlášť těžký," řekl Biden, jehož manželka a dcera zahynuly při automobilové havárii v prosinci 1972. "Věřte mi, já to vím. Pamatuju si na ten první Den díkůvzdání. Ta prázdná židle, to ticho, které vás ohromuje. Je tak těžkě se o cokoliv zajímat. Je také těžké děkovat. Je tak těžké doufat, porozumět." ZDE

- AstraZeneca provede nové testy, aby se zjistilo, proč nižší dávka její vakcíny byla efektivnější než vyšší dávka.- Francie ve čtvrtek zaznamenala 13 563 denních nákaz. Šíření viru se tam zpomaluje.- Řecko překročilo 2000 mrtvých. Za posledních 24 hodin tam zemřelo dalších 99 lidí.- Itálie ve čtvrtek registrovala 822 denních úmrtí, je to nárůst, ve středu jich bylo 722. Ve čtvrtek registrovala 29 003 nových infekcí, ve středu 25 853.- Chorvatsko uzavře kavárny a restaurace a zakáže svatby až do Vánoc, protože tam dochází k rekordnímu nárůstu infekcí. Chorvatsko, země s 4 miliony obyvatel, zaznamenala ve čtvrtek 4009 nových nákaz a 51 úmrtí.- Druhá vlna koronavirové infekce, která zasáhla Švédsko, snad vyvrcholí v polovině prosince, uvedli tamější činitelé. Bude to záviset na tom, do jaké míry bude obyvatelstvo dodržovat karanténní opatření.- Hromadné očkování proti koronaviru bude zahájeno v Africe až v druhé polovině roku 2021 a udržení vakcín ve zmrazeném stavu bude problém, konstatovala africká organizace pro zvládání nemocí.- Miliony Američanů se vydaly letecky na návštěvu příbuzných na čtvrteční Den díkůvzdání navzdory varování epidemiologů, že hrozí vážný nárůst infekcí.- Evropská unie debatuje o celoplošném zákazu lyžaření v celé EU. Prosazuje ho Francie a Německo, Rakousko naopak protestuje, že by to bylo katastrofou pro rakouskou ekonomiku. Pokud bude lyžaření v EU zakázáno, zbývá jen možnost jet na lyže do Švýcarska, které lyžaření letos v zimě nezakáže, ale bude se konat za přísných karanténních podmínek. Francie uvedla, že si lyžaři mohou klidně jet do lyžařských středisek, pokud nebudou lyžovat.Předchozí průběžné zpravodajství ZDE