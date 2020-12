Proč USA nevedou válku proti globálnímu oteplování?

3. 12. 2020

Spojené státy jsou zapleteny v nekonečných horkých válkách. Válka v Afghánistánu trvá už skoro 20 let. Skutečnost, že je historie USA tak saturována – někdo by možná řekl znečištěná – válečnými konflikty, se stala předmětem zájmu mnoha odborníků. Tuto otázku si pokládá i výzkumník z Havajské univerzity Jairus Victor Grove. Ptá se, proč američtí občané nevedou další možnou válku: globální válku proti změně klimatu, píše politolog John Buell.

Jestliže lidstvo čelí tak závažné krizi – nyní téměř všeobecně uznávané – proč se nesemkne v obraně za své vlastní přežití?



Problém je v tom, že neexistujeme jako monolit. Ti, kdo znečišťují a ničí životní prostředí nejvíce, jsou jen zřídkakdy obětmi této degradace; zatímco ti, kdo se na ní podílejí nejméně, trpí nejvíce. Jenže jsou natolik bezmocní, že proti tomu nedokážou efektivně protestovat. Tyto asymetrie se objevují jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni.



Žijeme v éře geopolitiky: jde o formu života, která „realizuje brutální ekologii antagonistickou k přežití coby diskriminační cíl“.



Grove konstatuje: „Neodvratitelné katastrofické změny jsou jisté, nicméně vyhynutí je nepravděpodobné. O co jako živočišný druh můžeme v této stávající apokalypse související s homogenizací se vší pravděpodobností přijít, se netýká ztráty života, ale ztráty odlišnosti. Kdo nebo co zůstane na planetě zemi, aby nás inspiroval a aby se s námi spojil v naší tvořivosti, je nejisté. Pokud bude budoucnost ovládána těmi, kdo se snaží ustavit přežití lidského druhu za každou cenu prostřednictvím technologické nadvlády – pak cokoli, co dokážeme zachovat, bude pravděpodobně žít na téměř nevlídné a prázdné planetě.“



Tragédie je tedy nevyhnutelná, avšak paradoxně se také jedná o základ naší svobody. Svět ovládaný zákonem nebo vnitřním účelem je světem, který nemá předpoklad pro svobodu lidí a dalších tvorů. Apokalypsa víceméně představuje vyhynutí.



