Hromadná orgie Orbánova europoslance ukázala na maďarskou kontrolu médií

4. 12. 2020

Jak si všiml server EUobserver, Maďaři se ze svých médií dozvídají pouze útržkovité informace. Například v úterý, kdy se skandál provalil, web státní maďarské televize uvedl hlavní zprávu dne titulkem: „Nikdy předtím nebyli Maďaři tak spokojeni s žádným předsedou vlády.“ Večerní zprávy veřejnoprávní televize pak o skandálu informovaly pouze krátkou zmínkou, ve které zdůraznily Szájerovo prohlášení a omluvu rodině a voličům.

Zpravodajská veřejnoprávní agentura MTI pak ze Szájerova prohlášení zveřejnila pouze krátkou větu bez kontextu. Zpráva připustila europoslancovu účast na domácím večírku. O tom, že by šlo o gang bang party, nebo o nalezené pilulce extáze v jeho tašce nebyla ani zmínka.

„Úsměvné a smutné ve stejný moment je, že zastánce tzv. tradiční rodiny se účastnil podobné akce. Jde o případ nehorázného pokrytectví z nejbližšího okolí Viktora Orbána. Absence pokrytí tohoto skandálu maďarskými médii je pak důsledkem toho, že vláda Viktora Orbána prakticky zlikvidovala svobodu médií v Maďarsku,“ uvedl místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja.

Skandálu se ve středu chtěli věnovat maďarští novináři ze zpravodajského webu Telex.hu. Ten nedávno založily desítky redaktorů, kteří opustili největší zpravodajský portál Index.hu poté, co se dostal pod rostoucí vládní kontrolu. Během kladení otázek ministrům přicházejícím na schůzi vlády je ale vyhodili policisté.

„Stále víc se ukazuje, jak je Maďarsko autoritářskou zemí ovládanou jedním mužem – Viktorem Orbánem. Maďarsko má obrovský problém: absenci demokracie. Země jako právní stát už téměř nefunguje,“ komentoval kauzu pirátský europoslanec Mikuláš Peksa.

„Orbán vetuje evropský rozpočet jen proto, aby si on a jeho blízcí nahrabali do kapsy, a média tutlají jakékoliv pochybení party okolo premiéra. Evropská unie už musí Orbánovi tvrdě ukázat, že pokud chce patřit do evropského společenství, musí pořádky v zemi od základů překopat,“ dodal Peksa.

Europoslanec József Szájer rezignoval na svoji funkci už v neděli. Později ukončil i své angažmá ve vládní straně. Zda se už zahojilo jeho zranění, které si přivodil během nepovedeného útěku oknem z večírku, není jasné.