Jaderná energie: O čem bychom měli diskutovat místo strašení Ruskem

12. 12. 2020 / Václav Žák

píše Václav Žák. Je v principu v pořádku.. Skutečně je pitomost vyřazovat předem Rusy a Číňany. Výrobce paliva lze v řadě případů zaměnit, popř. palivo lze nakoupit do zásoby atd. Pro ČR by bylo výhodné i to, že v případě výběru Rosatomu by z toho mohly být slušné zakázky pro místní průmysl.

Prostě bezpečnostní hauzírování je politika klanění americkým zájmům. Biden staví šiky proti Číně, potažmo Rusku. Obávám se, že se mu po bok postaví celá EU, takže těžko budeme mít na výběr. Ale člověk by neměl být za pitomce a měl by si udržet jasno, o co se hraje.







Nemám rád hauzírování suverenitou, pochopitelné suverénní nejsme, ale servilita by měla mít meze.





Problém článku je v tom, že implikuje, jako by Holandsko chtělo stavět deset Dukovan, což je zavádějící. Nizozemci si pohrávají s myšlenkou počkat na tzv. malé modulární reaktory (SMR)

"Ve zprávě se praví: "Rostoucí potíže při financování výstavby velkých reaktorů generace III, spolu s nutností více výroby elektřiny nízkouhlíkově, vedou k strategii a zájmu investorů o výstavbu SMR. Tento typ jaderného reaktoru by mohl být financován jednodušeji a možná stimulovat technologii jaderného štěpení. Avšak žádné návrhy SMR dosud nedospěly do komerční použitelnosti."







Může ten tvůj autor doložit odkud má tu zajímavou informaci?Tomáě Korda poslal tyto odkazy:česky: https://www.tydenikhrot.cz/clanek/nizozemsko-chce-reaktory-mohou-byt-levne

všechny články budou asi z téhož zdroje Tady jde o malé reaktory, to je ale něco jiného než Dukovany, ale je to zajímavé.Problém je v tomhle odstavci zprávy, o kterou se nizozemský parlament opírá:Modulární reaktory zatím nejsou komerčně dostupné. Možná v roce 2030 budou, ale může se na to současná vláda spolehnout? To jsou věci, o kterých bychom měli diskutovat místo strašení Ruskem.Za hloupost se platí. Že na ruské ambasádě jsou agenti, asi nepochybuje ani malé dítě. Tak to v diplomacii chodí. Zemana nejspíš rozčílilo, že debata o jádru směřuje k vyloučení Ruska a Číny. Ne proto, že by byl ruskočínský agent, jak si myslí Jan Urban, ale protože ví, že si tím střílíme vlastní gól. Tou provokací s dotazem na BiS. kterým chtěl předvést, že vaří z vody, si vpravdě nepomohl.Za tuhle hloupost se bude nejspíš platit draze.