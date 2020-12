Nová zpráva: Navalného otrávila skupina agentů FSB

16. 12. 2020

Školácké chyby ruských agentů zanechaly za sebou stopy, z nichž mohli vyšetřovatelé rekonstruovat velitelskou hierarchii ukazující na špičky ruské bezpečnostní služby, upozorňuje Oliver Carroll.

"Podivné shody náhod" začaly v roce 2017, kdy Alexej Navalnyj oznámil kandidaturu na prezidenta. Zatímco kritik Kremlu cestoval po Rusku, operativci tajné chemické jednotky sledovali každý jeho krok.

Používali klasické prostředky špionážní práce - krycí jména, výměnu telefonů a odletových letišť, nikdy neabsolvovali přesně stejný let jako opoziční politik. Avšak série školáckých chyb - zjištěných s použitím mobilní geolokace a dalších nástrojů - umožnila investigativcům zjistit, co se dělo.

Reportéři identifikovali osm mužů, jejich vazby k nadřízeným a expertům na chemické zbraně a jejich pravděpodobnou roli v otravě Navalného nervově paralytickou látkou v srpnu 2020.

Zpráva publikovaná v pondělí reprezentuje společné vyšetřování Bellingcatu a Insideru, ve spolupráci se CNN a listem Der Spiegel. Tvrdí, že srpnová otrava byla ve skutečnosti druhým zjistitelným pokusem připravit Navalného o život, když k prvnímu došlo o sedm týdnů dříve v Kaliningradské oblasti, kde Navalnyj pobýval na dovolené se ženou.

Hotelový personál popisuje podivné věci, které se děly v Navalného pokoji během jeho nepřítomnosti. Krátce poté opoziční lídr onemocněl, ale operace jako taková se nezdařila.

Zpráva ukazuje 37 případů v letech 2017-2020, kdy agenti FSB cestovali do stejných destinací jako Navalnyj. Identifikuje sledující agenty jako Alexeje Alexandrova, Ivana Osipova, Vladimira Panajeva, Konstantina Kudrjavceva, Alexeje Krivoščekova a Michaila Švece. S použitím metadat telefonních záznamů zpráva dospívá k závěru, že muži podléhali přímo Olegu Tajakinovi a Stanislavu Makšakovi v centrále FSB.

Makšakov je veteránem nepřiznaného sovětského programu vývoje chemických zbraní a pracoval v tajném státním institutu, který v 70. letech syntetizoval látku novičok. Podle evropských vlád a Organizace pro zákaz chemických zbraní šlo o látku toho typu, kterou byl otráven Navalnyj - a dva roky před ním dvojitý agent Sergej Skripal a jeho dcera v Salisbury.

Výzkumníci uvedli, že metadata vykazují vrcholy komunikace kolem klíčových bodů Navalného otravy: Několik týdnů předtím, než opoziční politik cestoval do Novosibirska a pak do Tomsku na Sibiři; zhruba v čase, kdy byla zřejmě nervově paralytická látka zanechána na Navalného prádle, podle všeho večer 19. srpna; ráno během jeho pravděpodobného otrávení; a poté, co jeho zpáteční let byl díky rychle uvažujícímu pilotovi neočekávaně odkloněn do nedalekého Omsku, což zřejmě Navalnému zachránilo život.

Nejméně tři agenti FSB - Alexandrov, Osipov a Panajev - cestovali na Sibiř spolu s Navalným. Ale zatímco první dva se schovávali za krycí jména, Panajev cestoval pod vlastním. Když výzkumníci prozkoumali záznamy o jeho předchozích cestách, přišli na stopu celé záležitosti.

Podrobnosti v angličtině: ZDE