Putin:" Navalného jsme neotrávili". Rusko nedokáže utajovat osobní data svých špionů

18. 12. 2020

Během své výroční televizní téměř pětihodinové tiskové konference Vladimír Putin popiral, že se jeho tajné služby pokusily jedem usmrtit opozičního politika Alexeje Navalného. Putin se vyjádřil, že je prý Navalnyj pro takovou akci "příliš bezvýznamný", "kdo ho potřebuje usmrtit?" a "kdyby ho ruské tajné služby opravdu chtěly usmrtit, tak to provedou úspěšně".



Putin obvinil internetový investigativní kolektiv Bellingcat, že je to "bílý kůň zahraničních výzvědných služeb". Kolektiv Bellingcat totiž zveřejnil důkazy, že Navalného se letos v srpnu pokusili otrávit agenti ruských tajných služeb. "To nebyla žádná investigace, je to legalizace materiálů amerických výzvědných služeb," řekl Putin videolinkem ze své rezidence v Novo-Ogarjovo.

Kolektiv Bellingcat použil dat z mobilních telefonů a lokačních internetových dat, čímž identifikoval a vystopoval osm agentů FSB, kteří sledovali Navalného po několik let až do chvíle, kdy byl otráven, a kteří měli vazby na instituci pracující s chemickými zbraněmi.Nejzajímavější na investigaci kolektivu Bellingcat je, že data pracovníků ruských tajných služeb, i vysokých ruských politiků a podnikatelů blízkých Putinovi jsou volně k dispozici na internetu. Rusko i FBS mají obrovský problém, protože nejsou schopny zajistit bezpečnost a utajení svých dat.Začátkem roku 2019 se ruskému novináři Andreji Zacharovovi podařilo zakoupit si svá vlastní telefonní a bankovní data v rámci zásadní investigace k vetoucího ruského trhu s ukradenými osobními daty. V rámci tohoto trhu je možno obrátit se na zaměstnance policie a bezpečnostních služeb a na pracovníky telekomunikačních společností. Ti dají platícímu zákazníkovi osobní data o komkoliv.O půldruhého roku později použili vyšetřovatelé z kolektivu Bellingcat a Insider některých těchto nástrojů a inteligentní analýzy k odhalení tajného týmu ruské tajné policie FBS, který dostal za úkol usmrtit Navalného novičokem.Z nedávných investigací ruských tajných služeb vyplývá, že obchod se soukromými daty je pro Kreml závažným problémem národní bezpečnosti.Prozrazená - a často odkoupená - data vedla k naprosté proměně investigativní novinářské práce o Rusku. K dispozici jsou intimní podrobnosti o státních činitelích a podnikatelích kolem Vladimíra Putina i o příslušnících tajných služeb.Zacharov byl nedávno spoluautorem článku instituce Projekt, který upozornil, že Putin má dceru s tajnou milenkou. Množství dat, které je k dispozici, je ohromující: geolokace a data o provedených telefonátech na mobilních telefonech, záznamy letů, poznávací značky automobilů, trestní restříky, zdravotní informace a mnoho dalšího.Zacharov viděl databáze, jejichž součástí je například policejní seznam klientů moskevských prostitutek kolem roku 2005, seznam všech pacientů, odvážených sanitkami v roce 2011 a seznam všech narkomanů v moskevské čtvrti Altufjevo. "Nevím, proč zrovna Altufjevo," řekl Zacharov se smíchem.Bellingcat nedávno oznámil, že měl možnost získat obrovské množství informací o Anatoliji Čepigovi, agentu ruské vojenské rozvědky GRU, který se podílel na otravě Sergeje Skripala v Salisbury, tím, že prostě poslal žádost o tyto informace a částku 10 euro botu ruské firmy Telegram."Během dvou až tří minut poté, co jsme do systému napsali Čepigovo plné jméno a poskytli údaje z naší úvěrové karty, populární bot Telegramu nám poskytl Čepigovo datum narození, číslo cestovního pasu, záznamy o něm od soudů, SPZ jeho automobilu, předchozí historii majitelů tohoto vozu, dopravní přestupky a místa, kde Čepiga v Moskvě často parkuje," píše Bellingcat. "Myslíte si, že my nevíme, že oni sledují geolokace?" řekl v televizi Putin a pokusil se bagatelizovat výsledky investigace kolektivu Bellingcat. "Naše výzvědné agentury to vědí. Agenti FSB a další speciální agentury to vědí. A používají své mobily jen, když usoudí, že je to nutné, jejich lokaci neskrývají."Putin svými výroky potvrdil klíčové zjištění Bellingcatu: že ruští tajní agenti Navalného sledovali. "Ano, sledovali ho, byla to FSB, ale neotrávili ho a nepokusili se ho zabít," parafrázoval Navalnyj Putinovy výroky.Christo Grozev, hlavní ruský investigativec u Bellingcat, konstatoval: "Ze všech možných obranných narativů si jak se zdá Putin zvolil ten nejhorší. V podstatě potvrdil 100 procent našich zjištění."Putin také obvinil americké výzvědné služby, že sponzorují další investigace jeho rodiny a jeho společníků. Jedna z nich, o níž se v televizi nezmínil, použila podnikatelské a majetkové záznamy na podporu tvrzení, že Putin má dceru od tajné milenky.Putin také hovořil o koronavirové epidemii, na niž v Rusku zemřelo podle oficiálních údajů 48 000 lidí, ve skutečnosti zřejmě daleko více. Uvedl, že nebyl očkován ruskou koronavirovou vakcínou Sputnik V, protože ta se nedoporučuje pro lidi starší 65 let. Je určena lidem od 18 do 60 let, kteří nemají podstatné rizikové faktory.Putinova tisková konference se konala krátce poté, co bylo Rusko obviněno z obřího hackerského útoku proti Spojeným státům, který se zaměřil na sítě americké vlády a použil populárního softwaru Orion, který vyrábí firma Solar Winds. Putin také popřel, že by ruští hackeři pomáhali Trumpovu zvolení. "Jsou to všechno spekulace zaměřené na poškození vztahů mezi Ruskem a Spojenými státy. Jsme přesvědčeni, že prezident Biden věci vyřeší, protože má jak domácí, tak zahraničněpolitické zkušenosti." Putin uznal Bidenovo volební vítězství teprve před několika dny a uvedl, že se nechtěl plést do domácích amerických politických sporů.Na tiskové konferenci vystupoval Putin videolinkem ze své rezidence v Novo-Ogarjovo, i když se ho novináři ptali ze sálu v Moskvě. Konference trvala 4,5 hodiny a Putin odpověděl na 55 otázek.Od začátku koronavirové pandemie Putin skoro vůbec veřejně nevystupuje a většinou se objevuje jen na televizní obrazovce z místnosti bez oken, které si kritici posmívají jako "bunkru".Investigativní organizace Projekt nedávno tvrdila, že Putin pracuje ze Soči, kde má pracovnu, která vypadá přesně stejně jako ta v Moskvě. Kreml to popírá, ačkoliv cestovní záznamy vysokých činitelů, setkávajících se s Putinem, naznačují, že je to zřejmě pravda.Podrobnosti v angličtině ZDE