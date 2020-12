"Pamatujete si, jakou barvu měly ty spodky?" Navalnyj telefonoval se svým travičem

22. 12. 2020

Kudrjavcev: Existují vždycky nuance, při každé akci jsou nuance. Celá situace se ukázala, jaksi, jednostranná... no, nevím, jak to tady říct pořádně...Navalnyj: No?Kudrjavcev: No, oni s tím letadlem přistáli a situace se vyvinula tak, že... Ne v náš prospěch, myslím. Kdyby to bývalo trvalo trochu déle, myslím, že by se ta situace vyvinula jinak.Navalnyj: Trochu déle co, Konstantine Borisoviči?Kudrjavcev: Kdyby se letělo.Navalnyj: Kdyby se letělo trochu déle?Kudrjavcev: No, možná, ano, kdyby se letělo trochu déle a kdyby náhle nepřistáli, a tak dále, možná, že by to všechno dopadlo jinak. Totiž kdyby okamžitě nezačali zasahovat zdravotníci, paramedikové na přistávací ploše, a tak.Kudrjavcev: Dali ty šaty do takového roztoku, aby... jak to mám říct, aby na nich nezůstaly žádné stopy, nic takového.Navalnyj: Všechny ty věci byly dány do toho roztoku?Kudrjavcev: No, ne hned všechny. Nejprve ty základní: obleky, spodky, všechno tohle. A když jsme na tom pracovali, přinesli další krabici, všechno, všechno tam pak bylo zpracováno.Navalnyj: Co se týče věcí, byla pravděpodobnost, že by Navalného manželka, nebo někdo v nemocnici, uřízl kus oděvu a že by...Kudrjavcev: Ne.Navalnyj: Taková možnost neexistuje?Kudrjavcev: Ne. Všechno bylo v jednom kuse. Žádné stopy stříhání a tak dál tam nebyly.Navalnyj: Podle vašeho názoru, jak to nakonec ti Němci všechno objevili?Kudrjavcev: No, oni použili Bundeswehr. Mají tam vojenské chemiky. Možná, že mají nějaké metody, jak to objevit.Navalnyj: A na kterou část oděvu jste se zaměřili? Která část oděvu byla nejrizikovější?Kudrjavcev: Spodky.Navalnyj: Spodky.Kudrjavcev: Nejrizikovější v jakém smyslu?Navalnyj: Kde by byla koncentrace novičoku nejvyšší?Kudrjavcev: No, ve spodkách.Navalnyj: Myslíte zevnitř, nebo zvenku?Kudrjavcev: No, zpracovali jsme to zevnitř. To jsme udělali.Navalnyj: No, představte si, že máte před sebou nějaké spodky, kterou část jste zpracovali?Kudrjavcev: Tu vnitřní, kde je rozkrok.Navalnyj: Rozkrok?Kudrjavcev: No, rozkrok, jsou tam švy. Kolem těch švů.Navalnyj: Počkejte, tohle je důležité. Kdo vám dal příkaz, abyste zpracovali poklopec?Kudrjavcev: To nám došlo samotným. Řekli nám, abychom zpracovali vnitřní stranu spodek.Navalnyj. Píšu si to. Vnitřní stranu. OK. Pamatujete si, jakou měly ty spodky barvu?Kudrjavcev: Modrou. Ale nejsem si jistý.Navalnyj: A jsou celé, chci říci, teoreticky,, my (FSB) bychom je mohli vrátit? Nebudeme to dělat, ale jsou nepoškozeny a všechno je s nimi v pořádku?Kudrjavcev: Ano, všechno je čisté.Navalnyj: Vizuálně by se nic nedalo zjistit? Nejsou tam žádné skvrny, nic?Kudrjavcev: Ne, ne. Všechno je v pořádku, jsou v dobrém stavu, čisté.Navalnyj: Myslíte si, že to byla chyba - metoda použití?Kudrjavcev: No, o tom já nerozhoduju.Navalnyj: Co si o tom myslíte?Kudrjavcev: To rozhodli moji nadřízení, a proto je to pravděpodobně správné. Ta metoda je dobrá.Navalnyj: No, on zůstal naživu, takže to není tak dobrá metoda. Rozumíte, co říkám?Kudrjavcev: No, já už jsem řekl, že se okolnosti vyvinuly tak, že vznikla takováto situace. Ke kontaktu došlo - takže proniknutí bylo dostatečné. Tato rozhodnuti závisejí na situaci a na zkušenostech.Podrobnosti v angličtině ZDE