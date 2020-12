Proč se nechám očkovat

Obávám se, že bez očkování by byl tento stav dlouhodobě neudržitelný.





Lidé přicházejí o práci, živobytí, sociální kontakty, o zábavu. Ekonomika skomírá, což má kromě jiného přímý vliv na kvalitu zdravotní péče.







Odkládají se různé zdravotnické neakutní zákroky, děti přicházejí o kvalitní vzdělávání a tak bych mohl pokračovat.





Toto vše je neudržitelné.





Nejspíše by se z nás dříve či později stala společnost sobců.





Bylo by velmi reálné, že by nějaké příští volby vyhráli lidé, kteří by slibovali rázný konec s těmi všemi omezeními a opatřeními proti šíření infekce.





To by vedlo k brzkému kolabsu nemocnic a zdravotního systému.





Denně by umírali stovky lidí a zbytečně. Jen z důvodu, že by nebyla volná lůžka v nemocnicích.





Jistě by tento stav netrval věčně.





Nemocní a starší lidé by zemřeli a zbytek populace by se promořil.





Určitě by nás to ale jako společnost brutálně změnilo. Naše solidarita by dostala pořádně na frak a změnilo by to naše sociální chování a sociální normy.





A pokud je tu cesta k návratu, která naše vysoké standardy vzájemné solidarity uchovává, tak zkrátka nemůžu toho nebýt součástí.