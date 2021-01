"Polákům bude dovoleno slavit Silvestra." Nebo taky ne.

Mezitím v Absurdistánu 157:

5. 1. 2021 / Tomasz Oryński

Takže jsme v novém roce. Začal 1873. dnem vlády strany Právo a spravedlnost v Polsku. Během posledních dní dělala polská vláda všechno, co je v jejích silách, abychom nezapomněli, že kromě jiných morů byl rok 2020 rokem, kdy byl zcela zlikvidován polský právní systém. Od nepřátelských převzetí nejdůležitějších právních institucí, přes perzekuci nezávislých soudců a ruční "zpracovávání" žalob tak, aby se zajistilo, že nikdo ze strany Právo a spravedlnost nebude nikdy stíhán, až po proměnu policie v svého druhu jemnější verzi běloruské pořádkové policie OMOH.

Normálně by se ta žena mohla obrátit na Obránce lidských práv, ale i to je teď problematické. Jeho funkční období skončilo už před mnoha měsíci a strana Právo a spravedlnost dosud nedovolila zvolení nového. Pravděpodobně proto, že v podstatě všechny opoziční strany a desítky stovek nevládních organizací podporují jednu kandidátku, lidskoprávní aktivistku a zkušenou právničku Zuzannu Rudzińskou-Bluszcz.







Strana Právo a spravedlnost by nesnesla v té funkci někoho, kdo by opravdu chránil práva občanů, protože ví, že ona by většinou chránila občany před stranou PiS. Proto po pěti měsících zdržování nabídla vlastního kandidáta. Roberta Gqiazdowského, akademika, který předtím doporučil, aby byl úřad Veřejného ochránce lidských práv zrušen.







Gwiazdowski také proslul tím, že zesměšňuje aktivisty hájící lidská práva a genderovou rovnost a tím, že chce, aby Polsko zrušilo svůj podpis pod Istanbulskou konvencí - která zakazuje domácí násilí a násilí proti ženám.







Gwiazdowski má také velmi zvláštní přístup k palčivému problému Polska, v němž je nejznečištěnější ovzduší v Evropě: namísto zákazu pálení nejrůznějších materiálů v kamnech - mnoho Poláků se stále ještě v zimě hřeje tím, že pálí uhlí špatné kvality nebo dokonce odpadky - ovšem podle Gwiazdowského by byl zákaz takovéhoto pálení útokem na "osobní svobodu".





Navrhuje, aby sousedé takovýchto pálících občanů je žalovali u občanského soudu. A co se týče jedné z nejdůležitějších diskusí, která nyní v Polsku probíhá - o právech žen - Gwiazdowski požaduje, aby znásilnění nebylo v trestním zákoníku, protože "na zákonech nezáleží. Násilníci budou ženy znásilňovat vždycky."







A pokud jde o potraty, podle Gwiazdowského to není otázka svobody žen. "Měla svou svobodu, když si sundala kalhotky," tvrdí . Je to jistě vhodný kandidát na ochránce lidských práv ve státě, jemuž vládne strana Právo a spravedlnost, nesouhlasíte?

Kéž by existovala celostátní veřejná televize, kontrolovaná vládou, která by dokázala lidem vysvětlit, co mají a co nemají dělat na Silvestra? Naštěstí taková televize existuje. Státní propagandistická televize TVP s velkým úsilím přesvědčovala občany, aby zůstali doma a dívali se na TVP. S výjimkou těch lidí, kteří pracovali na tom vysílání - jako technici, umělci, kompars a co já vím, a oni dokonce dostali výjimku ze zákona, v případě, že by se ho někdo rozhodl dodržovat.







Nikdo už nepředstírá, že je překvapen, když strana Právo a spravedlnost opakuje hlasování v parlamentě, poté, co to první hlasování nepřineslo žádané výsledky, že političtí odpůrci strany PiS jsou pronásledováni na základě vykonstruovaných žalob, že státem ovládané instituce těžkými finančními částkami pokutují opoziční aktivisty a novináře za porušení protikoronavirových předpisů, a vybírání těchto pokut si pak vynucuje polský daňový úřad navzdory skutečnosti, že Veřejný ochránce lidských práv soudy , nebo dokonce i sama Sanitárně-hygienická inspekce označuje tyto pokuty za protizákonné, protože bez vyhlášení mimořádného stavu či bez schválení příslušných nových zákonů jde o omezení občanské svobody.To, co není protizákonné, je, když protikoronavirové předpisy ignoruje Jarosław Kaczyński, který s velkou skupinou svých stoupenců navštívil uprostřed uzamčení země v dubnu 2020 hrob svého bratra. Prokurátoři si s tím dobře poradili: Vysvětlili organizaci, která toto porušení předpisů udala, že přestože byly porušeny předpisy o sociálním distancování, neexistuje důkaz, že by někdo byl nakažen, takže nikdo nikoho neohrozil a žádný trestný čin tedy nebyl spáchán. A účast na náboženských akcích je součástí práce těchto politiků, protože strana Právo a spravedlnoset "je strana, která má těsnou vazbu na křesťanské hodnoty".

A strana Právo a spravedlnost není jedinou organizací, která dobře ví, že pro ni zákony neplatí. Jinou takovou organizací je asociace lovců, o nichž v tomto seriálu píšu pravidelně. Poté, co jedna žena udala lovce, lovící protizákonně 50 metrů od jejího domu, aniž by dodržovali bezpečnostní předpisy (a navzdory tomu, že její dům je na místě, kde je lov zakázán), případ byl zameten pod koberec. Ani to, že lovci té ženě vyhrožovali, prokurátory neznepokojilo, protože podle nich "ji jen varovali ohledně nebezpečí". Poté, když se dožadovala akce od ústředí lovecké asociace, někdo jí prohodil oknem cihlu. Na cihle byl nápis: "Tohle je vaše odpověď z Asociace polských lovců". Znovu, policie neshledala důvod, proč by měla jednat, protože podle ní byla tou cihlou způsovbena škode pouze ve výši 30 zlotých (180 Kč). A i když Polsko udělá něco správně - jako když vyslalo lékaře vojáky , aby udělali polským kamionistům, uvízlým v Anglii, testy na covid, vždycky si snaží přisvojít daleko více zásluh, než jim patří: Například když zneužívají vládou kontrolovaná média k propagandě, že uvízlým řidičům zajistila humanitární pomoc polská vldáa, nikoliv individuální dobrovolníci z polské diaspory v Anglii, místní lidé a charitativní organizace sikhů. (Má reportáž o osudu uvízlých kamionistů v anglickém Kentu byla přeložena do čeština a je v češtině ZDE. Avšak rok 2020 skončil skutečným ohňostrojem. Vládní sága s názvem "Polákům bude dovoleno slavit Silvestra" měla více překvapujících peripetií než seriálTakže poté, co jsme byli informováni, že na Silvestra bude zákaz vycházení, nás sám pan premiér informoval, že žádný zákaz vycházení nebude. Spíš to bude taková prosba. Ale jiné organizace už tu informaci vydaly, takže to byl naprostý chaos:- Ministr zdravotnictví vyhlásil zákaz vycházení, pak řekl, že neplatí.- Premiér informoval, že není vyhlášen zákaz vycházení, ale ať lidé zůstanou doma.- Úřad premiéra konstatuje, že není zákaz vycházení, avšak přiznává, že byl vydán oficiální vládní příkaz zavádějící zákaz vycházení, takže vlastně úřad premiéra neví, co se děje.- Naštěstí ti, kdo mají základní právní znalosti, vědí, že takovéto zákazy se nemohou vydávat prostřednictvím vládního příkazu, musí to být prostřednictvím zákona.- Ministr zdravotnictví varuje, že ti, kdo vyjdou na Silvestra na ulici, dostanou pokutu 30 000 zlotých (180 000 Kč).- Předseda parlamentu tvrdí, že žádný zákaz vycházení není, ale pokuty se vybírat budou, ale jistě ne tak vysoké jako 30 000 zlotých.- A vůbec, lidi by neměli mít starost, protože pokud je zastaví policie, policista přece bude sám dobře vědět, zda je má pokutovat nebo ne. A přece musíte mít právo vyvenčit psa, ne?Nejsem si jist, jak tomu mám rozumět. Neměl jsem čas na to, abych to předložil právníkovi, ale zdá se mi, že zákaz vycházení byl vyhlášen, ale premiér přiznává, že protizákonně, a tak prostě tvrdí, že ten příkaz je legální, a jen zdvořile požádal občany, aby zůstali doma, zatímco jiní členové vlády to považují také za zcela nejasné, ale podle přání pana premiéra předstírají, že zákaz vycházení platí a že dojde k pokusům lidi pokutovat. Nebo ne. Upřímně řečeno, vůbec tomu nerozumím, ale kdyby někdu vyrobil graf, možná byste tomu porozuměli?Veškerá ta propaganda zněla, jako že je to kouřová clona, za kterou oni potřebují něco skrýt, a kdo ví - možná to byla pravda. V poslední den roku sežrala banku vlastněnou Leszkem Czarneckim, jeho Idea Banku, jiná, státem ovládaná banka. Prostě řečeno, ukradli mu ji. Má to něco společného s tím, že finanční instituce, ovládané stranou PiS, učinily Czarneckému před několika lety korupční návrh , který on nejenže odmítl, ale také je nahrál a ty nahrávky zveřejnil? Tehdy mu vyhrožovali přesně tím, co se stalo teď - nové zákony donutí jeho banku, aby získala více kapitálu, a pokud se mu to nepodaří, jeho banka skončí pod státní kontrolou, bude se v ní provádět "násilná restrukturalizace".Avšak alespoň, jak se všichni intenzivně zabývali vším, Silvestr proběhl bez povšimnutí. Někteří lidé informují, že je policie zcela ignorovala, když vyšli ven, zatímco jinde - například na dálnicí mezi městy Tychy a Katowice - zastavovala policie všechny jednotlivé automobily pod záminkou kontroly, zda nejsou jejich řidiči opilí - a přitom si zapisovala, kolik lidí sedí v těch autech a psala si jejich poznávací značky a nejrůznější další informace.A nový rok začal výrazně - byl zahájen očkovací program proti covidu. A probíhá to přesně tak, jak byste očekávali ... v Polsku.Takže v podstatě vyšlo najevo, že slavná herečka Krystyna Janda a její kamarádi a kolegové a příbuzní předběhli ve frontě a nechali se očkovat dříve, než byli očkováni zdravotní sestry, lékaři a další osoby vystavené riziku. Když to vyšlo najevo, a veřejnost začala zuřit, potvrdila to na svých sociálních sítích: "Ano, já jsem jednou z těch osob, které byly očkovány, aby dělaly očkování reklamu. Jsem velmi ráda, protože jsem byla v rizikové skupině. " Nemocnice to potvrdila, že prý dostala 18 dávek vakcíny navíc pro slavné celebrity, aby byly očkovány jako první a mohly dělat očkovacímu programu reklamu. Už nevysvětlili, proč musejí být celebrity očkovány, aby dělaly reklamu očkování. Když Jandová dělala reklamu očkování proti chřipce, musela také nejdříve dostat chřipku a pak ji vyléčit očkováním?Vláda rychle popřela, že by rezervovala nějaké vakcíny pro celebrity, a tak novou melodií začalo být, že "by se ty vakcíny stejně zkazily", to se zjevně právě stalo v případě dcery Jandové. Ta prostě náhodou šla kolem ordinace jednoho zoufalého lékaře, který otevřel jednu dávku vakcíny a neměl nikoho, koho by tou vakcínou mohl naočkovat, a tak one heroicky souhlasila, že se za tým obětuje.Mezitím ty celebrity, které předběhly a dostaly tu vakcínu, jsou prostě kamarádi Jandové, a stejně jako ona jsou to ostří veřejní kritikové strany Právo a spravedlnost. Jsem si jist, že kdyby strana PiS chtěla použít nějakých celebrit na podporu očkování, požádala by o to své "vlastní" hvězdy, jako je například zpěvák disco polo Zenek Martyniuk. A také stále ještě neznáme plný seznam naočkovaných celebrit, prý je to tajemství. Takže teda nechápu, jak měly tyto celebrity dělat reklamu té vakcíně, když utajují, že byly očkovány.Samozřejmě, strana Právo a spravedlnost se snaží co nejvíce útočit na Jandovou a na její přátele, že předběhli ve frontě. V reakci na to fanoušci Jandové a velká část opozice, většina ze starší generace, ji hájí. Argumentují, že lidé, většinou z mladé generace, kteří Jandovou kritizují za to, že předběhla ve frontě na vakcínu, jsou "užiteční idioti nevědomě se podílející na nenávistné kampani proti slavné herečce, která se odvážila kritizovat stranu PiS" a že je to celé složitá provokace strany PiS, jejímž cílem bylo Jandovou zkompromitovat. Zdá se tady, že starší generace nechápe, že mladším lidem nezáleží na politických názorech Jandové: kritizují její činy, protože to, co udělala, nebylo správné. Skutečnost, že mladí lidé v Polsku mají plné zuby protekcionářství, mi dává určitou naději pro budoucnost...Mezitím vláda, jako obvykle, se snaží to celé překroutit - a tím zaútočit na bývalého premiéra Donalda Tuska. "Tento skandál, kdy elity předbíhají, aby se nechaly očkovat, dokazuje, jak by dnes vypadal systém očkování, kdyby byl u moci Tusk a jeho Občanská platforma," vyjádřil se Paweł Szefernaker, jeden z ministrů. Musím říci, že mě to překvapilo. Protože pro mě, ten skandál, že elity předbíhají při očkování, mi dokazuje, jak funguje očkování dnes, když je u moci strana Právo a spravedlnost...