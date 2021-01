Americký Kongres certifikoval Bidenovo vítězství

7. 1. 2021

I Češi měli v US Kongresu svého zástupce...tato socha VH s trumpovskou čepicí v sobě shromažďuje celé to historické napětí události...absurdní? A co když je právě toto ta hledaná pravda demokracie 🤡 pic.twitter.com/T0t6OWVZJj — petr fischer (@petrfischer3) January 7, 2021

Trump und seine Unterstützer sollten endlich die Entscheidung der amerikanischen Wähler*Innen akzeptieren und aufhören, die Demokratie mit Füßen zu treten. (2) — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) January 6, 2021

The U.S. Cabinet should immediately, under the 25th Amendment of the U.S. Constitution, declare @realDonaldTrump insane and terminate his presidency. — Radek Sikorski MEP (@radeksikorski) January 6, 2021

.@SpeakerPelosi once referred to the Hong Kong riots as "a beautiful sight to behold" — it remains yet to be seen whether she will say the same about the recent developments in Capitol Hill. pic.twitter.com/91iXDzYpcO — Global Times (@globaltimesnews) January 7, 2021

Once he leaves Office if Trump tries to come to UK the Home Sect should give serious consideration to denying him entry, she has the power if an applicant's presence is not conducive to the public good



Trump's default is to stir up racial tension & yday he incited a violent mob. pic.twitter.com/75fBChvFKQ — Humza Yousaf (@HumzaYousaf) January 7, 2021

The violence that Donald Trump has unleashed is terrifying, and the Republicans who stood by him have blood on their hands. Our spineless Prime Minister and toadying Foreign Secretary have to also take their fair share of shame for not calling out his lies after the election. https://t.co/pejDqWoAp4 — Angela Rayner 😷 (@AngelaRayner) January 6, 2021

Trump poté vydal prohlášení, že dojde k "pokojnému předání moci" Bidenově administrativě, "i když naprosto nesouhlasím s výsledkem voleb a fakta můj postoj podporují". Prohlášení zveřejnili na Twitteru Trumpovi poradci, protože Trumpovy účty na sociálních sítích byly uzamčeny, aby Trump dále nemohl šířit dezinformace a pobízet své stoupence k násilí.Několik republikánských senátorů, vyvedených z míry útokem trumpovského davu, který způsobil, že se museli skrývat pod stoly a nasadit si plynové masky, konstatovalo, že už nepodporují drzé úsilí udržet Trumpa u moci odmítáním výsledků hlasování volebního kolegia.Ve svých nočních projevech poslanci bědovali nad obklíčením posvátných místností Kongresu i nad hlubokým konfliktem ve společnosti, který Trump prohlubuje a zneužívá a který vedl k tomuto nebezpečnému vývoji."Tento neúspěšný pokus zablokovat Kongres, toto neúspěšné povstání jen podtrhuje, jak klíčový je náš úkol pro naši republiku," řekl šéf republikánské většiny v Senátu Mitch McConnell. Zdůraznil, že poslanci se nenechají zastrašit "násilníky, chátrou, ani hrozbami".McConnell se zapřísahal, že "potvrdí vítěze prezidentských voleb za rok 2020."Chuck Schumer, předseda senátní demokratické menšiny, který se uprostřed chaosu dověděl, že se stává předsedou demokratické většiny v Senátu, poté, co demokraté v Georgii zvítězili v doplňovacích volbách, řekl, že 6. leden je den, "který bude navždy žít hanbou".Povstání narušilo marný pokus několika desítek kongresových republikánů, kteří chtěli odmítnout certfikaci hlasů volebního kolegia, které potvrdilo Trumpovu porážku v poměru 306-232 hlasů.Reportér izraelské televize Channel 13 musel u Kapitolu čelit rasistickým antisemitským útokům.Svět sledoval povstání ve Washingtonu s hrůzou. Francouzský prezident Macron: "My věříme v demokracii.""Pobuřující slova vedou k násilným činům - na schodech u Reichstagu, a nyní na Kapitolu," napsal německý ministr zahraničí Heiko Maas. "Trump a jeho stoupenci musejí už konečně přijmout rozhodnutí amerických voličů."Europoslanec Radek Sikorski:Americká vláda by se měla okamžitě sejít, podle 25. dodatku americké ústavy prohlásit Donalda Trumpa za šílence a ukončit jeho prezidentství:Čína se pokusila dát rovnítko mezi protesty prodemokratických aktivistů v Hongkongu a povstání trumpovského davu ve Washingtonu:Skotský ministr spravedlnosti Humza Yousaf doporučuje, aby byl Trumpovi zakázán vstup do Británie:Angela Rayner, náměstkyně předsedy britské labouristické strany, kritizovala Borise Johnsona, že k útoku na Kapitolu neřekl nic:Britská ministryně vnitra Priti Patel však nakonec odsoudila skutečnost, že Trump vyvolal toto násilí.