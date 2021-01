Průběžné zpravodajství:

10. 1. 2021

- Vitamín D zřejmě brání těžkému průběhu covidu-19, respektive nedostatek vitamínu D, když lidé nechodí ven a nevystavují se slunci, v zimě, nebo u nebělochů, způsobuje těžký průběh covidu-19 a smrt. V zemích, kde se přidává vitamín D do potravin, je menší množství těžkého průběhu covidu-19, stejně jako v rovníkových zemích, kde jsou lidé vystavováni silnému slunci, který vytváří v organismu vitamín D. Státy by měly přidávat vitamín D lidem do potravy. V Británii se už dává obyvatelům starobních domovů. ZDE











- Poslanci Sněmovny reprezentantů byli zřejmě při středečním útoku trumpovských ultrapravičáků na Kapitol koronavirové nákaze, když se během obklíčení skrývali v budově Kapitolu. Byli v přítomnosti nejmenované osoby nakažené koronavirem.- Itálie v neděli zaznamenala 361 dalších úmrtí, v sobotu do bylo 483 mrtvých. Celkem zaznamenala Itálie od začátku pandemie 78 755 úmrtáí na koronavirus.- V Británii byly dosud na koronavirus očkovány dva miliony lidí, třetina lidí nad 80 let. Vláda chce očkovat 13 milionů lidí do poloviny února a do podzimu všechny osoby starší 18 let.