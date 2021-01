Pučisté útok na Kapitol celé týdny plánovali na internetu

8. 1. 2021

Dav, který donutil Kongres k útěku, se organizoval na obskurních i mainstreamových stránkách, upozorňují Jane Lytvynenková a Molly Hensleyová-Clancyová.

Příznivci Donalda Trumpa po týdny otevřeně plánovali středeční útok na Kapitol jak na mainstreamových sociálních médiích, tak na protrumpovském internetu. Na fórech jako TheDonald vzniklém poté, co Reddit zakázal fórum stejného jména, slibovali násilí proti zákonodárcům, policii a novinářům, pokud Kongres neodmítne výsledky voleb z roku 2020.

Před čtyřmi dny se někdo na fóru TheDonald ptal: "Co když Kongres bude ignorovat důkazy?"

"Zaútočte na Kapitol," říká jedna odpověď s více jak pětistovkou pochvalných označení.

"Máš sakra pravdu, uděláme to."

Na protrumpovské stránce Parler, chatovací aplikaci Telegram a v dalších koutech ultrapravicového internetu lidé diskutovali o shromáždění u Kapitolu, na němž promluvil Trump, jako o katalyzátoru násilného povstání. Využívali tato fóra k plánování útoku všem na očích.

"Extrémisté po celé týdny opakovaně vyjadřovali své záměry zúčastnit se protestů 6. ledna a nezakrytě vyjadřovali touhu po chaosu a násilí online," prohlásil Jared Holt z výzkumné organizace DFRLab. "To, čeho jsme byli svědky, je projevem proměny této násilné rétoriky online v nebezpečí pro reálný život."

Zdá se nicméně, že bezpečnostní složky nebyly připraveny na rozsah násilí. Policie v Kapitolu byla rychle přečíslena Trumpovými příznivci. Ačkoliv během protestů hnutí Black Lives Matter byla do Washingtonu vyslána Národní garda, ve středu k jejímu nasazení nedošlo, dokud neproběhlo prolomení perimetru.

(Těžko pak vymlouvat afroamerickým aktivistům jejich přesvědčení, že kdyby někdy provedli podobný útok na Kapitol jako tento týden trumpistická ultrapravice, byli by zřejmě postříleni dávno předtím, než by vůbec stihli překročit poslední ochrannou bariéru a vniknout do budovy. I středeční děsivá událost je v zásadě jen dalším projevem bělošské privilegovanosti - pozn. KD.)

Stovky příspěvků extrémistů diskutovalo o tom, jak si v rozporu se zákonem donesou zbraně. Lidé dokonce zveřejnili jejich fotografie.

Podle neziskové organizace Advanced Democracy všechny kouty sociálních sítí několik dní dopředu signalizovaly, že se schyluje k násilí.

"Na fóru TheDonald více než 50 % hlavních příspěvků 4. ledna 2021... obsahovalo nezakryté výzvy k násilí v hlavních pěti reakcích," zjistila organizace. Totéž se týkalo i fóra Parler.

Dokonce i na mainstreamových kanálech sociálních médií jako je Twitter a TikTok byly snadno k nalezení výzvy k násilí. Více jak polovina účtů na Twitteru spojených s konspirační teorií QAnon, asi 20 800, zmiňovala 6. leden - i když většina příspěvků výslovně nevyzývala k násilí.

Podrobnosti v angličtině: ZDE