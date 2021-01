Trumpova ochlokracie

8. 1. 2021

Donald Trump se svými napomahači nese odpovědnost za dav, který ve Washingtonu zaútočil na Kapitol. Jeho odstavení od moci nesnese odklad, napsala Ines Pohlová.

Trumpovy útoky na demokratický systém dosáhly vrcholu. Jeho prohlášení ve středu dopoledne opakující mimózní konspirace, že volby, které před dvěma měsíci prohrál, mu byly ukradeny, vedlo loajální příznivce k pokusu o puč.

Není pochyb, že je Trump plně zodpovědný a vyslal loajální dav bílých nacionalistů, konspiračních teoretiků a online milicí do hlavního města.

Spojené státy byly po generace majákem naděje, pokud jde o zajištění demokracie a výkon předávání moci - ale Trump ukázal zbytku světa jasně, že také americký systém je křehký.

Je klíčové všimnout si, že problém nebyl vytvořen pouze Trumpem a jeho bombastickým stylem. Napomahači kolem, kteří soustavně zlehčovali rétoriku jako přehánění a naparování se na internetu, jsou také vinni. Neudělali nic proto, aby zastavili proud dezinformací a chaosu.

Republikáni sledovali, jak jejich stranu ovládá politik na pokraji autokracie, a nesou spoluvinu za to, že jej nechali vytvořit vládu, která pracuje pouze pro něj, nikoliv pro lid.

Prezident seděl v Oválné pracovně a sledoval v televizi destrukci, kterou způsobil. Trvalo hodiny, než se vyjádřil, načež přátelsky požádal dav, aby byl "pokojný". Udělal minimum pro kontrolu situace, když útočníkům řekl, že je "miluje" a věří, že jsou "mimořádní".

Zdá se, že Trump má v plánu vypálit svou stranu do základů - a spolu s ní i základy demokracie. Nastoupil i na některé ze svých nejloajálnějších zastánců, jako je viceprezident Mike Pence. Trump dal jasně najevo, že jediní dobří Republikáni jsou ti, kteří ho hájí až do konce. Tento typ jazyka se uchytil v konzervativních médiích a sociálních médiích a vedl k tomu, co jsme ve středu sledovali ve Washingtonu. Pokud Trump nemůže být lídrem republiky, zřejmě raději bude sledovat její rozpad.

