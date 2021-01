ČR: Covidioti lyžují

10. 1. 2021 / František Řezáč

Ministr Havlíček z vlády vysvětluje občanům, že povolí provoz lyžařských vleků za podmínek přísných jako v Rakousku. Už jednou jsem psal o Havlíčkovi, kde že žije, jestli byl teď někdy nakupovat a viděl, jak se lidi, v rouškách sice, tlačí u pokladen.To , co jde v Rakousku, nejde u nás, protože obyvatelstvo u nás není disciplinované.

Kdyby bylo, tak na hory vůbec nepojedou.

V Tagesthemen taky ukazovali sjezdovky, a sice v Oberhofu v Alpách, kde policie kontroluje u závory projíždějící auta a brání vjezdu dalších.

Pak tam byl Oberwiesenthal v Krušných horách, tedy v bývalé NDR, kde to vypadá asi jako u nás. Oni si taky chtějí užít tu svobodu o niž se nijak nezasloužili. Budiž jim to dopřáno!

I z Chebu se jezdí na Boží dar a na Klínovec.

Situace nemocných v tamní nemocnici je nezajímá.

Hurá na hory, jako by se nechumelilo.

Pardon, chumelí. Mě by zajímalo, jak to asi vypadá v těch lyžařských autobusech. Znám to z vlastní zkušenosti. Veselá nálada a po nás potopa. Tak tomu bylo v době normalizace...

Navzdory vládnímu opatření o uzavření skiareálů se na Šumavě lyžuje. Ve středisku Samoty v Železné Rudě je pro děti z lyžařských oddílů otevřená tři sta metrů dlouhá sjezdovka s talířovým vlekem, tzv. pomou. Provozovatel areálu se ohání právním výkladem, podle kterého žádná nařízení neporušuje. To je skoro ve středu města. Bylo odtamtud vidět dráty. Policie je směšná. Viz Novinky.cz