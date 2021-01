Britské zdravotnictví kolabuje: 46 000 zdravotníků je nakaženo covidem

10. 1. 2021

V dopise svým členům konstatoval Chaand Nagpaul, předseda organizace British Medical Association, že ve stavu nemocných je 46 000 zdravotníků. Zdůraznil, že je nesmírně důležité, aby byli zdravotníci očkováni přednostně.Britské nemocnice, zdravotnická střediska a pečovatelské domovy informují o výjimečně vysoké míře nemocnosti svých zaměstanců. V hrabství Kentu, v jedné z nejpostiženějších oblastí na jihovýchodě Anglie, je ve stavu nemocných až čtvrtina zaměstnanců zdravotnických zařízeních a někde až polovina. Ohrožuje to vakcinační program. Některé pečovatelské domovy nyní odmítají přijímat pacienty propuštěné z nemocnic, protože je tolik jejich zaměstnanců nemocných.Celkový počet laboratorně potvrzených nákaz v Británii dosáhl tří milionů. V sobotu zemřelo dalších 1035 osob na koronavirus. Celkem od začátku pandemie v Británii zemřelo 80 868 osob (pokud by se to vydělilo šesti, podle počtu obyvatel, na české poměry by to bylomrtvých; v ČR je nynímrtvých). Za posledních sedm dní bylo v Británii registrováno 6255 dalších úmrtí, je to ve srovnání s předchozím týdnem nárůst o 51,3 procent.Británie je nyní ve svém třetím celostátním lockdownu a v sobotu požadovali někteří vědci, aby byla dosavadní opatření zpřísněna.Jedním z největších rozdílů nynějšího lockdownu s jarním je, že v současnosti chodí do školy ještě velký počet dětí. Mnozí pozorovatelé jsou znepokojeni, že ministr školství Gavin Williamson určil, že děti, které nemají počítač a přístup k internetu, mají dál chodit do školy. Vyšlo však najevo, že především teenageři jsou obrovských zdrojem nákazy, kterou šíří ve školách mezi sebou a pak ve svých rodinách. Teenageři jsou drtivou většinou bez příznaků, jsou však superšiřiteli nákazy.Pozoruhodné je, že v sobotním rozhlasovém pořadu, v němž v reakci na předchozí debatu politků telefonují do studia rozhlasu BBC posluchači, během třičtvrtihodinového pořadu, který se nakonec věnoval jedině pandemii, celá řada do studia telefonujících posluchačů plakala. Nebyly to jen případ jako případ dcery, jejíž stará matka nedávno zemřela, aniž ji dcera mohla devět měsíců v pečovatelském ústavu navštívit, ale napřiklad i učitele, který pracuje ve škole pro děti ze sociálně deprivovaného prostředí, a ta nutně potřebuje pro své žáky počítače. Ministr školství počítače od vlády nasliboval, ale tato škola jich obdržela pouze jedenáct, zatímco jich potřebuje nejméně padesát. Učitel v rozhlase ostře kritizoval vládu - jako nakonec všichni posluchači - a zoufale prosil počítačové firmy, aby jeho školy pomohly, když je vláda nemožná. V rozhovoru se rozplakal. Zdá se, že jsou Angličané na hranici možností.Podrobnosti v angličtině ZDE