Brexit: Ukazuje se, že v důsledku špatně vyjednané dohody s EU se nedá z Británie skoro nic vyvážet

10. 1. 2021

Boris Johnson tvrdil podnikatelům, že na hranici mezi Severním Irskem a Británii nebudou žádné zábrany. "Nebudou žádné formuláře, žádná kontrola, žádné bariéry žádného druhu. Když vám někdo řekne, že musíte vyplňovat nějaké formuláře, řekněte jim, ať zavolají vašemu premiéru a já jim nařídím, aby ten formulář hodili do koše." Samozřejmě se to nestalo.

Vládnou také obavy ohledně britského automobilového průmyslu v důsledku přepisů EU o původu součástek. Phipson: "Automobilky jistě neuzavřou své výrobní provozy v Británii okamžitě, avšak už jsme svědky rozhodnutí vyrábět nové typy vozidel raději v Evropské unii. Až doběhne výroba nynějších typů vozidel, automobilový průmysl v Británii postupně skončí. "





Jiným obrovským skandálem je, že Johnson odmítl nabídku Evropské unie, aby mohli britští hudebníci pořádat turné po EU bez víz. Bude to zřejmě konec britského hudebního průmyslu.



Balíková firma DPD zastavila některé své dodavatelské služby do Evropské unie, britské knihkupectví Waterstones přestalo prodávat své knihy zákazníkům v EU a britští rybáři nemohou prodávat své čerstvé zboží do EU, protože v důsledku zdržení na hranicích shnije.Boris Johnson vychvaloval svou dohodu, že dosáhl "nulových cel" a "nulových kvót" a že prý budou mít britské podniky na evropský trh volný přístup. Jeden čelný podnikatel označil novou situaci při jednání s Johnsonovým ministrem za "absolutní bordel" (complete shitshow).Potíž je, že například, podle uzavřené dohody smí Británie vyvážet do Evropské unie jen výrobky vzniklé na britském území. Nesmí však vyvážet do Evropské unie výrobky vzniklé, třeba jen částečně, v Evropské unii!! Takže například britské supermarkety jako Marks and Spencers, nemohou do Severního Irska, do součásti Británie, která však zůstala v evropském trhu, vyvážet zboží, které zakoupily na územi EU, například německé výrobky!Nová celní byrokracie na hranici mezi britským ostrovem a Severním Irskem přistihla britské firmy nepřipravené. Četné z nich přestaly do Severního Irska dodávat zboží.Londýnská vláda také čelí tlaku ohledně své dohody o brexitu od skotských nacionalistů, vládnoucích a silně populárních ve Skotsku. Ian Blackford, předseda poslaneckého klubu skotských nacionalistů v Dolní sněmovně, požaduje od londýnské vlády, aby zaplatila Skotsku odškodnění za brexit, který vážně poškozuje skotskou ekonomiku, ve výši mnoha miliard liber.Stephen Phipson, ředitel asociace výrobců Make UK zdůraznil, že je nutno vyjednat ještě mnohé s EU: "Máme tady odborníky na celní problematiku s třicetiletou zkušeností, kteří jsou naprosto zmateni ohledně toho, co znamenají tyto nové předpisy, nemluvě o malých a středně velkých podnicích, které se nikdy dosud nemusely zabývat takovouto byrokracií. Vládnou obavy, že pro mnohé podniky to bude nepřekonatelná překážka a prostě přestanou vyvážet do EU."Podrobnosti v angličtině ZDE