Pan Malamud projevil vrcholnou míru empatie a lidskosti, když konstatoval, že s Trumpovými voliči je vlastně zbytečné mluvit. Co na tom, že mají volební právo, co na tom, že mají, představte si to, legitimní obavy a starosti. Pan Malamud svým vybroušeným stylem dokázal jednu velkou skupinu lidí hodit přes palubu. Odepsat jako nepřátele. Aby bylo jasno, jedná se o lidi vesměs chudé. Znevýhodněné. Zranitelné. Co vlastně čekáme? Že tito lidé, pro které je život permanentním bojem o udržení se nad vodou, budou mít čas na nějaké kritické myšlení?! Samozřejmě že se tito lidé vyznačují ohromným množstvím předsudků, samozřejmě že se vyznačují do nebe volající nevědomostí a omezeností. Proč se tomu vůbec někdo diví? Pokud život kohokoliv z nás by byl od narození do smrti dennodenním bojem o přežití, taky by asi většina z nás podlehla těmto bludům. Jaroslav Fiala z Alarmu to svého času shrnul naprosto jednoznačně: Nečekejte lidskost v nelidském systému, viz https://a2larm.cz/2016/03/necekejte-lidskost-v-nelidskem-systemu/.

To se vážně nikomu nedělá nevolno z toho, když je nějaká skupina chudých, znevýhodněných, zranitelných lidí šmahem označena za nepřátele, které je třeba zadupat do země?!

Ještě odpornější je ale skutečnost, že pan Malamud (a pan Dolejší se s ním evidentně ztotožňuje) směřuje toto opovržení – k dětem. Rozumějme, k dětem, které on sám nějaký čas učil. Ano, v roce 2021 je politicky korektní, aby učitel pohrdal jemu svěřenými dětmi z chudých rodin. To je odporné, odporné a ještě jednou odporné. Nebudu zbytečně znovu citovat celý tweet pana Malamuda, ale myslím, že tato konkrétní pasáž si zaslouží zvláštní pozornost: „Podívej, děti z ghett vědí, že jsou odpad. Znají pravidla. Ale tyto děti z chudých bílých rodin jsou stejný odpad, jenže si myslí, že jsou králové. Myslí si, že jim svět všechno dluží...“ Co tím chce básník říct? Že chudé bílé děti si mají, po vzoru dětí z ghett, uvědomit své místo ve společnosti, tj. že i oni jsou odpad? Proboha, žádné děti nejsou odpad! Co je to za idiotský sociální darwinismus, takhle uvažovat o jakýchkoliv chudých lidech, a zvláště pak chudých dětech?! Žádný člověk není odpad!

Z celého citovaného tweetu čiší naprosto šílený pocit nadřazenosti nad dětmi(!), které jsou znevýhodněné, ale které mají tu drzost, tu neskutečnou drzost považovat se lidské bytosti hodné úcty a respektu. Jaká to drzost! Chudý člověk má vědět, že jeho místo je na dně.

Troufám si tvrdit, že důvod, proč chudí běloši v Americe zvolili Trumpa (a u nás velká část lidí podporuje Zemana) je prostý: Trump i Zeman alespoň předstírají, že těmito lidmi neopovrhují. Zdůrazňuji slovo „předstírají“. Jenomže jejich političtí protivníci nedokáží ani to. Pro ně jsou chudí a zranitelní lidé, kteří shodou náhod nepatří k žádné rasové/etnické/náboženské/sexuální menšině bez dalšího odpad a ani se nenamáhají toto opovržení skrývat. Chudí lidé zkrátka podporují někoho, kdo aspoň předstírá, že pro ně nejsou odpad.