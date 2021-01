Hrozba: Virus se vyvíjí a vznikají kmeny, které jsou potenciálně schopny se vyhnout vakcínám a imunitní reakci lidského organismu

15. 1. 2021



Vznikl virus s takovými změnami, které mohou být schopny se vyhnout přirozené imunitě lidského organismu. A to je potenciálně problém i pro vakcíny.



Bohorovnost mnohých členů české společnosti ohledně koronaviru je nebezpečná a ohromují. Že prý nevadí, že důchodci vymřou. Anebo, vždyť prý umírají denně jen stovky lidí (sic!)



Ne, jde o naprosto konkrétní varovná fakta, která zřejmě česká vláda neumí řádně komunikovat.



1. Když se koronavirus volně šíří společností, jak je tomu dnes v ČR, vznikají nové nebezpečné mutace. Koronavirus má možnost se novými kmeny vymknout lidské imunitě i vakcíně. Nové kmeny mohou být daleko smrtelnější, nejen pro staré lidi. Proto je životně nezbytné sledovat takovou strategii, jakou sledují východoasijské tichomořské země, nebo třeba Austrálie a Nový Zéland, a koronavirus úplně potlači.



2. Když se virus šíří volně společností, nepostihuje jen staré lidi. V USA je na JIPkách tisíc dětí. JIPky jsou zahlceny lidmi veškerého věku. Včera v Británii zemřel na covid 39 letý elektrikář, tkerý měl dvě děti, 12letého syna a devítiletou dceru. Při volném šíření viru společností postihuje i mnohem mladší lidi, v Británii je nyní třetina lidí v nemocnicích mladší 50 let. Zahlcení JIPek znamená neléčení infarktů a rakovin - ti lidé taky umřou.



3. I z lidí, kteří na koronavirus neumřou, má 10-20 procent tzv. dlouhý covid. Vážné poškození mnoha orgánů v těle a neschopnost cokoliv dělat po dobu delší než půl roku. Lékaři zatím neví, co s tím. (JČ)



Moderátor: Sir Mark Walport byl hlavní vědecký poradce britské vlády 2013-2017 a nyní je členem komise britské vlády pro covid-19 SAGE. V Británii jsou čekají nyní statisíce občanů na operaci v nemocnici. Začíná být dopad pandemie na ostatní nemoci skoro tak nebezpečný jako samotný virus?



Sir Mark Walport: No, je to velmi špatná zpráva. Ale i když to není horší než samotný virus, ukazuje to četné vedlejší škody, na které hlavní vládní poradce profesor Chris Whitty poukazoval od samého začátku. Totiž jestliže je zdravotnictví zahlceno, začne být nesmírně obtížné léčit i jiné nemoci. A velmi důležité upozornění pro lidi teď je, že pokud máte příznaky, které naznačují infarkt, mrtvici, nebo něco vážného, měli byste jít do nemocnice.





Moderátor: Zdá se, že očkování je v Británii nesmírně nesystematické. V Londýně a na jihu země, kde je nákaza nejhorší, se očkuje nejméně.



Sir Mark Walport: No je, to obrovská logistická akce. A dobrou zprávou je, že bylo už očkováno více než 2,5 milionu lidí první dávkou. A úkolem je co nejdříve proočkovat ty nejzranitelnější. Protože jedině tím, že zabráníte, že tito lidé skončí v nemocnicích, se vyhneme zahlcení nemocnic. Začínají se objevovat známky toho, že současný lockdown začíná mít dopad. Počty nákaz se, zdá se stabilizují a v Londýně a na jihovýchodě a na východě klesají. Nicméně v jiných částech země počty nákaz stále ještě stoupají.



Moderátor: Jeden konzervativní poslanec s podporou jiných konzervativců píše dopis vládě: "Jak dlouho bude ten lockdown proboha ještě pokračovat?" Víte, jak dlouho bude pokračovat?



Sir Mark Walport: No, obávám se, že to potrvá po dlouhé měsíce. Problémem je, že s tím virem se nedá vyjednávat ani nelze s ním dělat kompromisy. Virus využije všech příležitostí k tomu, aby se šířil, neustále se vyvíjí a to je v této chvíli jeden z vážných problémů, máme teď v Británii variantu, která je daleko nakažlivější, a ta se stává tím dominantním kmenem, A realitou je, a to jde zpět k té otázce, když jste se mě ptal na zahlcení nemocnic. My prostě musíme snížit ty počty nákaz a hrozí nebezpečí, trvale, že ta omezení rozvolníme příliš brzo. A pak bude následovat další vlna nákaz. Jsme toho právě teď svědky v Británii, ale i v mnoha jiných zemích světa.



Moderátor: Je zjevné, že v Jižní Americe došlo k velmi vážnému rozšíření pandemie. A dnes britská vláda zakázala cestování z Jižní Ameriky. Je ten brazilský kmen ještě horší než ten jihoafrický? A je s ním příbuzný?



Sir Mark Walport: Všechny ty kmeny jsou příbuzné, ale vznikly nezávisle. Jde o to, že se ten virus vyvíjí velmi rychle a ty varianty, které mu dávají výhody, jde o přežití těch nejsilnějších nových kmenů, bohužel, se začínají objevovat v mnoha zemích světa. Znepokojení ohledně té jihoamerické verze je to, že se objevila v té části Brazílie, kde došlo v první vlně k velmi explozivnímu rozšíření nákazy. Takže například v Manasu, kde bylo do října nakaženo až 75 procent obyvatelstva, jsme nyní svědky nové vlny s mnoha hospitalizacemi. A je znepokojující, že vznikl virus s takovými změnami, které mohou být schopny se vyhnout přirozené imunitě lidského organismu. A to je potenciálně problém i pro vakcíny. A pravdou je, že my nevíme, do jaké míry je tento kmen schopen se vyhnout vakcínám, které máme. Je to jen další signál, že budeme během času muset začít měnit ty vakcíny.

