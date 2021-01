Průběžné zpravodajství:

16. 1. 2021

- Celkový globální počet mrtvých na koronavirus překročil 2 miliony. Denně nyní na světě umírá na koronavirus 11 900 lidí. Znamená to, že každých osm vteřin umírá někdo na covid. Počet mrtvých na koronavirus dosáhl 1 milionu po 9 měsících od začátku pandemie loni v září, další milion lidí však zemřel pouze za další tři měsíce. Nejpostiženější země jsou USA s více než 386 000 mrtvými, Brazílie s 207 000 mrtvými, Indie se 152 000 mrtvými, Mexiko s 138 000 mrtvými a Británie s více než 86 000 mrtvými. Česká republika však v posledních týdnech vévodí ve statistikách ohledně počtu mrtvých na covid na jednoho obyvatele. Nejpostiženějším, kontinentem je Evropa, ked zemřelo na covid už více než 615 000 lidí, tedy téměř 31 procent všech úmrtí. Ve Spojených státech zemřela skoro čtvrtina všech globálních mrtvých. Infekce se dramaticky zvyšuje v zemích jako Mexiko, které zaznamenalo v pátek 21 366 nových nákaz, což je zdvojnásobení infekcí za poslední týden, a Brazílie, kde městu Manaus došel kyslík. Brazílie zaznamenala 69 198 nových denních nákaz. - Indie zahájila očkování svých 1,3 miliardy obyvatel.- Firmy a státy po celém světě zkoumají možnost elektronických očkovacích certifikátů, které by dokazovaly, že jejich nositel byl buď očkován proti covidu, anebo má negativní test. Jenže kritikové po celém světě jsou znepokojeni, že by to vytvořilo utlačitelský digitální systém a poskytlo citlivé osobní zdravotnické informace do rukou státních úřadů a zaměstnavatelů.



- Británie uzavřela letecké koridory. Nutí všechny cestující letadly, přilétající do Británie, aby se prokázali negativním testem na covid a zároveň po příletu odešli na 14 dní do karantény. V britských nemocnicích je teď 37 000 osob. Počet nákaz narostl za poslední den o 55 761, v pátek v Británii zemřelo 1280 lidí a celkový počet mrtvých v Británii od začátku pandemie je 87 295. Denně se však očkuje kolem milionu lidí a celkové procento obyvatel, které dostaly první dávku vakcíny, stoupl na 4,8 procent obyvatelstva. V britských nemocnicích je nyní více pacientů než v první vlně pandemie letos na jaře.







- Spojené státy čelí děsivému lednu 2021 - umírá více lidí než kdykoliv od začátku pandemie a očkovací kampaň je v chaosu. Americká Centra pro zvládání nemocí (CDC) předpovídají, že do konce ledna zemře na covid ohromující počet 438 000 lidí. USA zatím očkovaly jen asi 9 milionů lidí, tedy 3 procenta obyvatelstva, přestože slibovaly, že do konce roku 2020 proočkují 20 milionů lidí. - Ve slavné osm set let staré jihoanglické katedrále v Salisbury se při očkování osmdesátiletých bude hrát na kostelní varhany uklidňující hudba.- Čína v sobotu dokončila za pět dní stavbu nemocnice pro 1500 pacientů nakažených covidem v městě Nangong jižně od Pekingu, v provincii Hebei, kde vzniklo ohnisko nákazy. Takových nemocnic celkem s 6500 lůžky se tam staví šest.- Čelný britský epidemiolog profesor John Edmunds z vládní protikoronavirové vědecké skupiny SAGE varoval v sobotu ráno v rozhlase, že rozvolnění karanténních opatření koncem února v Británii by bylo "katastrofou", protože by to vytvořilo "obrovský tlak" na zdravotnictví.- Čína věnuje Kambodži milion dávek své vakcíny Sinovac.- Počet nákaz v Německu stoupl v sobotu o 18 678 na 2 019 636, uvádí Institut Roberta kocha. Počet denních mrtvých stoupl o 980 na 45 974.