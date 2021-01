Pence odmítl odvolat Trumpa podle 25. ústavního dodatku, Sněmovna reprezentantů přikročila k impeachmentu

13. 1. 2021

Americká Sněmovna reprezentantů symbolicky apelovala na viceprezidenta Mikea Pence, aby zaktivoval 25. dodatek americké ústavy, který umožňuje odstranění šíleného prezidenta. Satirický televizní komentátor Stephen Colbert ve svém ostrém komentáři v televizi CBS v pondělí večer poukázal na to, že by to tedy Pence měl udělat, vzhledem k tomu, že Trumpův dav, který minulou středu pronikl do Kapitolu, skandoval "Pověste Penceho!"Těsně před půlnocí amerického východního času hlasovala Sněmovna reprezentantů o nezávazné rezoluci, požadující, aby Pence zaktivoval 25. dodatek. Hlasování bylo 223 k 205 hlasů, skoro úplně podle stranické příslušnosti. Jen jediný republikán toto hlasování podpořilPenceho odmítnutí použít tohoto dodatku umožnilo Sněmovně reprezentantů, aby přikročila k impeachmentu. Jak jsme informovali, někteří vedoucí republikáni nyní zřejmě souhlasí s impeachmentem. Podrobnosti v angličtině ZDE