Pozoruhodná změna: Šéf senátního klubu amerických republikánů si "přeje impeachment Donalda Trumpa"

13. 1. 2021



Senátor Mitch McConnell, předseda republikánské většiny v americkém Senátu, sdělil svým kolegům, že Donald Trump spáchal trestné činy, v jejichž důsledku si zasluhuje impeachment. Dodal, že je potěšen, že Demokraté realizují impeachment Donalda Trumpa, protože to umožní Republikánské straně ji od Trumpa a trumpismu efektivněji vyčistit. Sněmovna reprezentantů má ve středu hlasovat o oficiální obžalobě Donalda Trumpa, že vyvolával násilí proti Spojeným státům.

Zároveň kalifornský poslanec Kevin McCarthy, předseda menšinového poslaneckého klubu ve Sněmovně reprezentantů a jeden z nejloajálnějších stoupenců Donalda Trumpa v Kongresu, se dotazoval jiných Republikánů, zda by měl Trumpa požádat, aby po útoku na Kapitol minulý týden odstoupil. McCarthy se vyjádřil, že se on sám osobně staví proti Trumpově impeachmentu, on a další vedoucí činitelé Republikánské strany se však rozhodli, že nebudou oficiálně lobbovat Republikány, aby hlasovaliimpeachmentu.Podle listu, který přinesl tyto informace, oba tito čelní republikánští politikové, kteří dosud neřekli veřejně, že by Trump měl odstoupit anebo být podroben impeachmentu. Tento vývoj však podleodráží politicky nestabilní a rychle se vyvíjející krizi, které čelí Republikánská strana po útoku protrumpovského davu na americký Kongres minulý týden během jeho zasedání, které oficiálně potvrdilo volební vítězství prezidenta Joea Bidena.V úterý byly zveřejněny další záběry násilností, páchaných útočníky, včetně záběrů brutálního útoku, v jehož důsledku zemřel jeden policista z Kapitolu, a poté, co dostali poslanci Kongresu informace, že hrozí další útoky proti Kapitolu, jsou republikánští poslanci stále více rozhněváni ohledně role Donalda Trumpa při přípravě tohoto násilí. Na druhé straně si mnozí z nich stále ještě nechtějí rozezlít desítky milionů protrumpovských voličů.Podrobnosti v angličtině ZDE