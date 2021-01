Z covidové fronty

14. 1. 2021 / Lukáš Kraus

"Švédský model boje s covid-19 je pro pravici", informuje Nick Cohen v Guardianu z úspěšné Británie, která si radí s pandemií tak výborně, že má o 25 % vyšší úmrtnost na covid-19 (ještě mnohem horší čísla naznačuje nadměrná úmrtnost), nachází se už v několikrát opakovaném lockdownu, školy jsou pro děti zavřené většinu roku 2020 a ani nyní se to nelepší. Švédsko je za rok 2020 na 4.859 nadměrné úmrtnosti oproti průměru let 2015-19.

"Takové restrikce můžete zavádět pouze po omezenou dobu. Musíte tedy najít jinou cestu a náš model se může ukázat jako v čase udržitelnější,“ říkal Anders Tegnell z FHM.



"Pokud máme dosáhnout nové normality, představuje Švédsko v mnoha ohledech budoucí model," dodal k tématu Mike Ryan z WHO.



Británie mi připomíná podobně úspěšnou zem, tedy ČR, která je výsledkově na úplně stejné pozici. Tedy debakl ve všech ohledech.



Anglosaský versus nordický svět...



Od 1.3. do 30.6. bylo na jednotkách intenzivní péče ve Švédsku hospitalizováno 15 dětí, což odpovídá poměru jedno ze 130 000 dětí ve věku od 1 do 16 let. Podle FHM má povolání učitele podobné riziko onemocnění covid-19 jako ostatní zaměstnání mimo zdravotnického sektoru, kde to je násobně vyšší. Jen 10 vychovatelů a 20 učitelů bylo na jednotkách intenzivní péče za dobu pandemie. Navzdory otevřeným školám se nepotvrdilo, že základní školy hrají větší roli při šíření covid-19 a riziko pro děti je prakticky nulové a pro učitele běžné jako u jiných profesí. Profesor a pediatr z Karolinska institutet Jonas F. Ludvigsson o tom informoval v otevřeném dopise redakci lékařského časopisu New England Journal of Medicine.



Po zveřejnění komentáře mu začalo chodit stovky anonymů, výhružek násilím, které následně musela řešit policie.



Oblíbeným pandemickým sportem v anglosaském světě je poukazovat na Švédsko jako na katastrofu ve srovnání s Norskem. A to mají pravdu, ale problém je, že Británie ani ČR nejsou Norskem. Jsou na úplně jiné trajektorii a mají úplně jinou strategii a tedy i jiné, své katastrofální výsledky.



Naopak Irsko pochopilo sice pozdě, ale přece, co je norský model. Irsko nyní vyžaduje u každého při vstupu do země negativní test na covid-19 maximálně 72 hodin starý. 51 detekovaných záchytů covidu bylo hlášeno z norského letiště Torp Sandefjord Lufhavn jen mezi 2. až 7. lednem. Epidemiolog Ole Henrik Augestad ale říká, že to půjde na 70 až 80 jakmile doběhnou všechny testy.



Žít v otevřené společnosti, při otevřených školách a službách, ale hlídat si importování viru ze zahraničí. To je ten zázrak. Taiwan dává na první místo z důležitosti covidových opatření "border control". Taiwan okamžitě od prvních informací o covid-19 zavřel hranice a dostat se tam vyžaduje přísné karantény a testování. To rozhodlo, že mají jen 7 úmrtí na covid-19.



Podobně se zachovalo v Evropě jen Norsko. Ne tak důkladně zejména v červnu, kdy se i tady podlehlo iluzi, že když různá Polska vykazují jen málo detekovaných, tak nemusí být ve skupině červených zemí.



Nahánět Babiše za nezvládnutí panedmie je dobrý sport, sám ho velmi rád provozuji, ale jestli i jeho kritici zejména z řad konzervativní opozice z ČR jsou na tom o tolik lépe a ČR by s nimi dopadla jinak, to si po zkušenostech s českým covidovým diskursem opravdu nemyslím. V ČR se o taiwanskou strategii zejména před létem snažil Matěj Stropnický, ale byl doslova zlynčován ze všech koutů politického spektra, slušné levice i pravice, že chce neslušně zakazovat lidem Chorvatska a Španělska. Druhá, třetí vlna tak dlouho nečekala. Byla to vaše společná volba.



Vakcinace jako řešení



Dramatik Roman Sikora se nedávno na sociálních sítích ptal: "Já tomu nerozumím. Na jedné straně (klausisté) chtějí, aby se Česko otevřelo a lockdown skončil, na druhé straně odmítají očkování, které má otevření Česka uspíšit. Vy tomu někdo rozumíte?"



Mezi únorem a březnem obdrží Norsko 2,5 mil. vakcín. Jen v březnu 1 mil. vakcín od AstraZeneca, 300.000 od Pfizer, 40.000 od Moderna. Vynásobte si to 2x a bude to pro ČR, která je ve stejném evropském mechanismu.



Zvolená jednotná evropská cesta, kdy se dělíme spravedlivě o dodávky, předešla tomu, co třeba nyní navrhovala norská socialistická Ap a socialisticky centristická Sp, že "máme peníze", že "máme přeplatit ostatní a vykoupit všechno na trhu". To by byla pro chudší země v Evropě katastrofa. Je to poprvé, kdy jsem zásadně proti stanovisku Ap s ohledem právě třeba na ČR. Paradoxně se z ČR line teorie, že EU selhala a že to máme dělat jako Izrael.



"Norsko zpočátku sondovalo možnosti individuálních nákupů vakcín, ale jednotlivé firmy nejevily příliš velký zájem, protože neměly kapacity obchodovat s jednotlivými zeměmi velikosti Norska," říká norský ministr zdravotnictví Høie. Všichni v Evropě jsme na stejné lodi a společně se z toho dostaneme.