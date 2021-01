Lidi je nutno před očkováním řádně informovat o možných vedlejších účincích

18. 1. 2021

Tak jedině je možno předejít nebezpečným antivaxerským náladám ve společnosti. Jak už před Vánocemi informoval deník New York Times , malý počet očkovaných může mít krátkodobé vedlejší příznaky - podle firmy Pfizer je to důkazem, že očkováni funguje. Je nutno si uvědomit, že vakcíny neočkují celým koronavirem, ale pouze fragmentem jeho genetického signálu, částí bílkoviny, jíž se koronavirus dostává do lidských buněk.





Některé osoby, které se nechaly její protikoronavirovou vakcínou očkovat, zaznamenaly "vážné" vedlejší účinky, anebo takové vedlejší účinky, které je vyřadily z pracovní činnosti. K podstatným vedlejším účinkům patří bolest na místě vpichu vakcíny. Mnoha lidem bylo ale daleko hůře po druhé vakcíně - byli unavení, bolely je svaly a klouby a mimo jiné je také bolela hlava. Při testech vakcíny firmy Pfizer/BioNtech zaznamenali očkovaní únavu a bolest hlavy po druhém očkování. Oba výrobci vakcín však zdůraznili, že jejich vakcíny lidé "dobře snášeli" a že většina vedlejších účinků zmizela krátce po očkování. Vedlejší účinky mizí asi tři dny po obojím očkování.











Radek Mokrý:





Asi si pamatujete, že občas dostávám tipy z různých zdravotnických zařízení. Je to od lidí, kteří hodnotí, co vidí každý den a co si řeknou mezi směnami. Z Bulovky je to můj dlouhodobý zdroj a jak se vyjádřil, rád by zůstal i zaměstnancem této organizace i nadále.





K minulému pondělku měli posledních osm míst v mrazáku na těla, kapacita je 110.







Očkování se zúčastnila odhadem čtvrtina zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že polovina z nich to prodělala, to není tak špatná stádní imunita, může pan kandidát na prezidenta Zima jásat.





Zdravotní potíže mělo šest až sedm lidí. Jednu ze sester cca pět dnů po první dávce Phizer/BioNTech přivezli zpátky k nim na Jipku. Byla tam tři dny. Velká nadváha, možná nevýhoda? Dalších pět až šest sester po první dávce už týden marodí.





Myslím, že se velmi podceňuje edukační rozhovor s očkovaným. Plánovaných 15 minut na aplikace a 15 minut v čekárně na sedačce by nemuselo stačit. Tohle není jednoduchá vakcína a kde se virus nachází, tam ho po očkování imunitní systém zabije. Tak to chápu jako laik a neurologický pacient taky.





Přes mou oblíbenou drbárnu VFN jsem se dostal ke stanovisku Motolské nemocnice k očkování. Jejich imunologie vypracovala Stanovisko k očkování proti coronaviru SARS-COV-2, má to 11 bodů. Přednostka Ústavu v něm zdůraznila, že očkujícím důrazně doporučuje respektovat obecné kontraindikace očkování, aby se nenahrávalo odmítačům očkování atd,.





Paní přednostka se vyjádřila lépe, stanovisko má hlavu a patu dávám do přílohy.

Myslela to vážně a je to přednostka Ústavu Imunologie 2. LF UK a FN Motol, množství osob, pro něž je vakcína Pfizer/BioNTech nevhodná, je širší než se tvrdí, doporučuje před tím provést testování atd., to nepůjde půl hodiny jak nám tvrdí.