Jak zastavit rozpad státu?

18. 1. 2021

Přemýšlím, jak ten rozpad státu, důvěry v něj atd. zastavit, a vychází mně, že na to nedojde, pokud ve společnosti podstatně, ve srovnání s dneškem, nepřibude lidí schopných sledovat víc než jen vlastní zájem, píše Pavel Kosatík.





Nevím, jak to zařídit, ale neumím si představit, že by se to mohlo otočit nějak jinak.







Pokud by ve volbách dejme tomu vyhráli nějací chytří proti dnešním hloupým, nebude to stačit.







Pokud by lepší marketing vyhrál nad dnešním horším, nebude to stačit.







Tahle národně-státní společnost umírá na fatální vymizení altruismu z veřejného prostoru.







Ten je podle všeho zaplněný z velké části lidmi, kteří chtějí něco jenom pro sebe.







Proč tolik lidí nikomu nevěří: protože už si skoro neumí představit, že by to s nimi ten druhý mohl myslet dobře.